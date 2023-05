“U Capusala”, il secondo memorial il prossimo 3 giugno

Il 3 giugno 2023 dalle ore 17 presso il centro sportivo Primavera di contrada San Giovanni della città di Patti (ME) si terrà il secondo Memorial “U Capusala” in memoria di Carmelo D’Andrea, il compianto coordinatore infermieristico del reparto di Rianimazione del P.O. di Patti. In tale circostanza parteciperanno all’evento benefico la Rappresentativa Italiana Magistrati (Sport e Legalità), coordinati dal Dott. Fabrizio Basei, e la formazione dei Broncopatici, squadra formata dagli Amici di Carmelo.

L’evento è promosso dall’Ass.ne Fi.Ge.Ca. e.t.s., che coglie l’occasione per donare un Defibrillatore Semi-automatico all’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Ad impreziosire l’evento sportivo sarà il triangolare dei Piccoli Amici delle squadre Vivi Don Bosco, Nuova Rinascita e Comprensorio del Tindari.

Durante la premiazione saranno consegnati i premi “Fascia Laterale” in memoria di Nunzio Pittari, infermiere della Sala operatoria del P.O. di Patti, anch’egli prematuramente scomparso.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Patti, il sindaco Bonsignore Gianluca e l’amministrazione comunale per l’entusiasmo con cui hanno sposato l’iniziativa.

Saluti istituzionali dell’on. Tommaso Calderone, deputato nazionale commissione Giustizia.

Si ringraziano anche gli sponsor che hanno supportato questo evento: Ma&Co Elettroforniture, Acquabat, Lavalux, PMM, Tempio di Giove, Aesculapius, Ceramiche Siciliane Pattesi e Servizi funebri S.Giuseppe. Un grazie per il supporto anche a Ottavio Miano e Terradisuli.

Per la riuscita dell’evento si ringrazia l’impareggiabile supporto di Mario Tranchida.