Il ricordo dell’amministrazione comunale di Barcellona a 31 anni dalla strage di Capaci

La data del 23 Maggio 1992 rimane scolpita nella mente di chi lotta quotidianamente contro la mafia e la mentalità mafiosa presente in Sicilia.

In occasione del 31esimo anniversario dell’attentato, in cui persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, l’amministrazione comunale di Barcellona ha ricordato con un messaggio quel momento di svolta nella storia della Sicilia.

“Il 23 maggio del 1992 ha segnato una delle pagine più buie della storia della nostra Repubblica e non solo. Sono le 17,58, quando le tre vetture sulle quali viaggiavano il Giudice e la sua scorta, vengono arrestate dall’esplosione provocata da mezza tonnellata di esplosivo. Finiva così la vita di 5 persone tra cui un Uomo che aveva dedicato la sua vita alla lotta alla mafia dichiarando ”Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili”. Il Suo esempio ci rende orgogliosi e indica a tutti la via del coraggio e della legalità. Oggi come ogni anno, l’ Amministrazione Comunale ricorda tutti gli uomini della scorta e tutti i servitori dello Stato che hanno dato la vita per il rispetto delle Leggi”.