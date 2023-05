Barcellona, i capigruppo consiliari incontreranno i vertici della fondazione Giglio per conoscere il progetto sull’ospedale Cutroni Zodda

E’ accolta alla fine la richiesta dei capigruppo consiliari per poter incontrare i vertici della fondazione Giglio e per conoscere il progetto per l’ospedale Cutroni Zodda, dove dovrebbero aprire i reparti di ortopedia e urologia gestiti in convenzione dalla stessa fondazione.

Il presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino ha ottenuto il via libera dei rappresentati del Giglio alla convocazione nel primo pomeriggio di giovedì 25 maggio di un incontro a palazzo Longano con i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari per illustrare il progetto che in mattinata sarà presentato ai sindaci del Distretto Socio-sanitario D28. Insiemi ai capigruppo consiliari sono stati invitati un delegato del comitato per l’ospedale e un delegato della associazioni, che in giornata si costituiranno in coordinamento. Non è prevista la presenza dei rappresentanti sindacali.