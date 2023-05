Tariffe Tari e Imu 2023, il consiglio comunale convocato il 30 maggio per l’approvazione dei regolamenti

E’ stata convocata dal presidente del consiglio Angelo Paride Pino per il prossimo 30 maggio, nell’ultimo giorno disponibile, la seduta del consiglio comunale che dovrà discutere ed approvare i regolamenti sulle tariffe della Tari e dell’Imu 2023.

Non ci saranno modifiche sostanziali rispetto al passato, in considerazione della stato di predissesto dell’ente, ancora in attesa di conoscere il parere sul piano di riequilibrio presento al Governo nazionale.

L’assessore al bilancio Santi Calderone ha chiesto la convocazione per giovedì mattina una riunione del capigruppo per aggiornarli sull’andamento dei conti e sulle criticità finanziarie che deve affrontare il Comune.