La redazione di “FoscoloNews” ha ottenuto il primo posto nella concorso nazionale “Il miglior Giornale Scolastico” nella sezione Legalità

Il giornale cartaceo e online della scuola secondaria di 1° grado “Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto, “FoscoloNews” ha ottenuto il primo posto nella sezione Legalità del XXIII Concorso Nazionale “Il Miglior Giornale Scolastico – Carmine Scianguetta” promosso dall’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Manocalzati.

La premiazione si è tenuta venerdì 19 maggio 2023 a Manocalzati in provincia di Avellino (AV). “Siamo soddisfatti per questo ulteriore riconoscimento – afferma la dirigente Felicia Olivieri – per la redazione di “FoscoloNews”, coordinata dalla prof.ssa Michaela Munafò, con una squadra di giornalisti in erba, che pur rinnovata costantemente è riuscita sempre a distinguersi a livello nazionale”.