Il concerto benefico dell’ass. Pane Quotidiano: i fondi raccolti destinati al nuovo centro di stoccaggio del Banco Alimentare di Barcellona

L’iniziativa benefica organizzato sabato al teatro Mandanici dall’associazione Pane Quotidiano ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata.

Lo spettacolo, realizzato con la direzione artistica di Giuseppe Pollicina, ha visto protagonisti la cover band dei Pooh “Anni senza fiato” e la coppia di ballerini di Ballando con le Stelle Samuel Peron e Veera Kinnunen. L’allerta rossa ed il forte vento di sabato non hanno frenato la voglia di partecipare di coloro che hanno voluto dare un contributo alla causa del Pane Quotidiano, impegnato da anni nella distribuzione di beni di prima necessità e nell’assistenza ai malati oncologici.

“Siamo veramente soddisfatti – afferma il presidente dell’ass. Pane quotidiano Antonio Raimondo – per la grande partecipazione di pubblico che ci ha praticamente consentito di raggiungere il sold-out. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’attività dell’associazione, con riferimento soprattutto all’imminente realizzazione di un centro di stoccaggio del Banco Alimentare che sarà realizzato proprio a Barcellona. Si tratta di un riconoscimento per tutta la rete del volontariato che in questi anni ha supportate il numero sempre maggiore di famiglie in difficoltà. Il centro di Barcellona sarà riferimento a tutta la costa tirrenica della provincia di Messina, da Villafranca a Tusa e si unisce agli altri due presenti in Sicilia, quello di Catania, da cui ci riforniamo abitualmente, e quello di Palermo”

L’associazione Pane Quotidiano sta lavorando anche su altri settori del volontariato, dal trasporto di pazienti oncologici a Taormina alla raccolta dei cibi prossimi alla scadenza, che vengono donati dai supermercati della zona e distribuiti alle famiglie della città del Longano e del comprensorio.

foto Antonio Il Grande