Festival Cortometraggi “In… Corto”: il 30 giugno ed il 1° luglio in programma la IV edizione a Barcellona con oltre 80 opere in concorso

L’Auditorium del Parco “Maggiore La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio la IV edizione del Festival Cortometraggi “In… Corto”.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione di promozione sociale “Mutamenti Liberi”, proporrà le opere di registi che hanno partecipato alle due sezioni in concorso, a cui si è aggiunta quest’anno anche quelle riservata alla scuole.

La sezione a tema libero è quella che assegnare il premio IN…CORTO 2023. E’ poi prevista la sezione SICILIA IN… CORTO 2023, il cui tema è la Sicilia e i siciliani e quindi la sezione IN… CORTO PER I GIOVANI DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 2023, rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado del comune di Barcellona P.G., il cui tema era “Bullismo e Cyberbullismo”.

Una Giuria di esperti del settore Cinema, Musica e Spettacolo sta già selezionando, tra le 83 pervenute, l’opera vincitrice del “Festival In…Corto 2023” il cui premio è di euro 500,00 e l’opera vincitrice della sezione “Sicilia In… Corto 2023”, tra le 15 pervenute, il cui premio è di euro 250,00,

Un Comitato Scientifico costituito dal presidente, il professore Francesco Pira, e dai componenti la professoressa Katia Trifirò e lo scrittore Christian Bartolomeo, sta selezionando, tra i tre cortometraggi, l’opera vincitrice della sezione “In… Corto per i Giovani di Barcellona Pozzo di Gotto” rivolta agli studenti degli Istituti Superiori di Primo e Secondo grado del Comune di Barcellona P.G. ed il cui tema per l’anno 2023 è stato “Bullismo e Cyberbullismo”. Fuori concorso visioneranno anche le opere pervenute per la sezione da tutta Italia.

La presentazione dell’evento è stata nuovamente affidata ad Andrea Brancato, esperto di cinema, televisione e cinematografia ed a Valentina Di Salvo giornalista, scrittrice ed esperta di musica e spettacolo.

L’associazione Mutamenti Liberi, con la presidente Maria Grazia Milioti ed i soci Anna Maria Puliafito, Maria Pia Bilardo, Andrea Brancato e Salvina Merlino, sono pronti a riaccendere ancora una volta i “riflettori” sull’evento, che si svolgerà nell’Auditorium del Parco “Maggiore La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto, dove nella giornata di venerdì 30 giugno saranno proiettati di tutti i cortometraggi delle tre sezioni giunti in finale, con la premiazione e il gala finale previsto per sabato 1 luglio, con tanti ospiti, momenti dedicati alla giuria ed al comitato scientifico, premiazione e visione dei cortometraggi vincitori delle tre sezioni in concorso.