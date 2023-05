Barcellona, Salvatore Scilipoti nominato esperto alla cultura dell’amministrazione

Il Sindaco di Barcellona, Pinuccio Calabrò ha firmato la delibera con cui ha attribuito l’incarico di esperto alla cultura per la durata di un anno di esperto a titolo gratuito senza compenso alcuno, all’dott. Salvatore Scilipoti, attuale presidente della Pro Loco Manganaro.

Scilipoti aveva già ricoperto lo stesso incarico nella precedente amministrazione Materia, quando anche in quella circostanza la delega assessoriale alla Cultura era affidata dall’avv. Angelita Pino.

L’esperto sarà di supporto al lavoro dalla giunte nella attività in materia di politiche culturali, politiche per la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale del territorio, iniziative per il recupero della memoria delle tradizioni locali, per la promozione delle specificità locali e per la costruzione di una identità culturale del territorio.