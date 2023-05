Vento forte su tutta la provincia di Messina, problemi di viabilità sulla A20 tra Brolo e Sant’Agata di Militello: Eolie isolate

Il forte vento di scirocco che sta sferzando di ieri sera la costa tirrenica della provincia di Messina sta creando diversi disagi nei collegamenti, sia lungo le strade ed autostrade, sia nella tratta marina verso le Isole Eolie, ormai isolate da diverse ore.

I disagi maggiori sono quelli a cui sono sottoposti gli automobilisti diretti a Palermo, sull’autostrada A20, a causa della caduta di alberi sulla carreggiata. Il transito è stato interrotto nel tratto tra Brolo e Rocca Caprileone perchè un grosso albero ha in pratica ostruito l’ingresso della galleria all’altezza di Capo d’Orlando. Gli operai del CAS ed i vigili del fuoco hanno liberato parte della carreggiata, ma i mezzi sono stati costretti ad uscire a Rocca di Caprileone, su disposizione della Polizia Stradale, per la difficoltà provocate dal forte vento sui viadotti dall’autostrada.

Le Isole Eolie sono isolate da ieri notte per il mare in tempesta, con raffiche di vento fino a oltre 20 nodi. Le onde hanno creato gravi problemi nell’area portuale di Lipari, dove la zone di approdo commerciale di Sottomonastero è completamente allagato, così come l’area sottostante.