Barcellona, danni per il vento delle ultime ore: caduto uno dei pini di piazza Duomo, in via Carducci

Il vento forte sta flagellando anche la città di Barcellona, con la segnalazione di cadute di pali dell’illuminazione ed insegne pubblicitarie vetuste.

Paura in piazza Duomo, lungo la via Carducci, dove uno degli alberi d’alto fusto è caduta, per fortuna senza creare danni alle persone o alle auto parcheggiate. Si è appoggiato all’interno del sagrato laterale del Basilica di San Sebastiano, all’altezza dell’uscita laterale. Si non ci sono problemi alla viabilità, ma sul posto dovranno intervenuti gli operai o i vigili del fuoco per rimuovere il pino caduto.