Sono 25 i soci fondatori per costruire le basi solide del progetto Barcellona Basket 4.0

L’assemblea preliminare alla costituzione del nuova ASD Barcellona Basket 4.0 ha confermato l’entusiasmo creato dalla promozione in serie B interregionale dell’Orsa Basket Barcellona.

In una settimana dal lancio del progetto, sono state già 25 le adesioni confermato nell’incontro di ieri sera al PalAlberti, coordinato dai dirigenti Renzo Crisafulli, Massimo Romano e Bartolo Mancuso.

“La risposta degli appassionati è andata oltre alle nostre previsione e possiamo garantire già su 25 soci fondatori. I nostri consulenti sono già al lavoro per la stesura dell’atto costitutivo dell’Asd Barcellona Basket 4.0 e riteniamo che obiettivo prefissato di arrivare a 50 soci entro il 31 Luglio sia concretamente raggiungibile. Dopo la costituzione della società, a cui l’Orsa Basket Barcellona cederà gratuitamente il titolo di serie B interregionale, si procederà alla nomina del nuovo consiglio direttivo e del nuovo presidente. A seguire si definirà lo staff, con la creazione di un’area marketing, un’area tecnica e un’area amministrativa”.

Dal punto di vista tecnico, la società non sta certo perdendo tempo e il prossimo 3 giugno ha organizzato uno stage per i ragazzi nati del 2004, 2005 e 2006, che saranno valutati dallo staff tecnico riconfermato, coach Pippo Biondo, l’assistente Peppe Pirri ed il preparatore atletico Antonio Nania. L’idea è quella di ripartire dal gruppo che ha conquistato la serie B, puntellando l’organico con la necessaria esperienza per affrontare il torneo nazionale.