Barcellona, predisposte le convenzioni con l’Autorità di Bacino per la pulizia di saie e torrenti con un finanziamento da 750 mila euro

E’ stata pubblicata all’albo pretorio del Comune (leggi qui) la determina del dirigente dell’ufficio tecnico, con le tre convenzioni che saranno sottoscritte dall’Autorità di Bacino e dall’Amministrazione comunale per gli interventi di manutenzione sui torrenti e sulle saie che attraversano la città del Longano.

Si tratta di tre interventi, finanziati dalla stessa Autorità di Bacino, con una somma complessiva di oltre 750 mila euro. E’ stata prevista la seguente suddivisione:

 Torrente Longano (250.000 euro);

 Torrente Idria e Saia Bizzarro (283.000 euro) ;

 Torrente San Giacomo e Saie Pantano, Acqua Calda, Oreto, Cappuccini, Ceraolo-Garrisi, D’Angri, Cairoli e Risi (235.000 euro).

Saranno realizzati “interventi diretti a ripristinare il regolare deflusso delle acque, mediante la rimozione della vegetazione presente e del materiale alluvionale di qualsiasi tipo e pezzatura presente, sradicamento dell’apparato radicale mediante impiego di escavatore per la regolarizzazione dell’alveo, ripresa di erosioni con messa in opera di drenaggi e difese di sponda in pietrame calcareo, movimentazione di materiali in alveo”.