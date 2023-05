Violenza su una 12enne di Barcellona, ai due minori concessa la prova con l’affidamento ai servizi sociali per un anno

E’ stata concessa dal Giudice del Tribunale per i minorenni di Messina Claudia Bernardo, la prova con l’affidamento ai servizi sociali per i due 15enni di Barcellona accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 12enne del luogo, con l’aggravante di aver diffuso il filmato sulle chat messaggistica del telefono.

La decisione del magistrato, che ha accolto la richiesta degli avvocati difensori Diego Lanza, Tindaro Grasso ed Enzo La Torre, è arrivata alla conclusione dell’udienza con rio abbreviato ed ha portato alla sospensione del processo penale, per la durata di un anno, con verifica intermedia a gennaio 2024 ed una definitiva il 5 giugno 2024. Se la messa in prova per i due ragazzi si concluderà in modo positivo, il procedimento penale sarà estinto.

I due 15enni, che fino a ieri erano stati collocati in una comunità per minori, con la misure degli arresti domiciliari, avevano computo in concorso tra loro la violenza nei confronti della 12enne nel pomeriggio dello scorso 7 dicembre. L’avevano convinta a seguirli in un luogo appartato della collina barcellonese e lì avevano consumato la violenza, riprendendo tutto con il cellulare. Ad aggravare la posizione dei due ragazzini c’è stato anche la diffusione di materiale pedopornografico, attraverso le chat di messaggistica del telefonino, incastrando di fatto alle loro responsabile gli stessi quindicenni.

Davanti all’evidenza delle accuse contestate, gli avvocati difensori hanno richiesto il rito abbreviato e la prova con l’affidamento ai servizi sociali, che ha avuto come conseguenza immediato la revoca della misura cautelare della collocazione in comunità.