Le reazioni dalla città dopo l’esito dell’incontro del commissario ASP Bernardo Alagna con i sindaci

L’incontro di stamattina tra i sindaco del distretto D28 ed il commissario dell’ASP Messina Bernardo Alagna sui tempi di apertura del pronto soccorso del Cutroni Zodda di Barcellona ha innescato le prime reazione tra associazioni ed addetti ai lavori che hanno mantenuto i fari accesi su questa vicenda.

Paolo Calabrò, già responsabile della Uil Medici di Barcellona, ha così commentato le dichiarazioni riportate dalla stampa. “L’iniziativa di oggi – commenta Calabrò – organizzata in pompa magna, come al solito, senza alcun contraddittorio, a mio parere, ha una sola finalità che è quella propagandistica di regime. Questo commissario straordinario non ha detto nulla di nuovo. Annuncia urbi et orbi l’apertura del Pronto soccorso, ma ammette che in atto non vi è disponibilità di medici e brancola nel buio nel tentativo di racimolarli, non tenendo contro che in una struttura così poco attrattiva è difficile reperire personale medico. Ha parlato inoltre solamente del Pronto soccorso, che sarebbe una struttura nel deserto. Non ha infatti toccato l’aspetto della carenza dei servizi (uno fra tutti la cardiologia) e non ha fatto riferimento alla organizzazione di quei reparti previsti in rete ospedaliera per Barcellona, in atto mancanti o trasferiti a Milazzo, come la Neurologia. L’iniziativa è stata fatta forse solamente come risposta alla manifestazione delle associazioni di qualche giorno fa. Altra motivazione concreta e pratica onestamente non se ne trova”.

Le associazioni in difesa dell’ospedale, dopo l’iniziativa promossa lunedì pomeriggio, contestano la decisione di predisporre bando di concorso a tempo determinato: “Sorgono spontanei diversi quesiti, ed in particolare ci si interroga sulla ragione per cui tutti i concorsi banditi dall’Asp di Messina prevedono assunzioni a tempo indeterminato ed invece per il nosocomio di Barcellona P.G., alla precarietà dei servizi, si vuole aggiungere la precarietà del personale. Per quale ragione, avendo la rete ospedaliera previsto il pronto soccorso nella città del Longano, ed avendo in dotazione organica (approvata con soli tre anni di ritardo) le somme necessarie per procedere ad assunzioni stabili, si continua a destinare al nostro territorio questo mortificante trattamento? La credibilità del nosocomio di Barcellona Pozzo di Gotto deve essere garantita da una management aziendale che appare essere assolutamente lontano dall’avere una visione chiara di ciò che la sanità messinese necessita, preferendo, o forse essendo costretta, a dover rispondere a falle del sistema che di volta in volta, e ormai sempre più frequentemente, si palesano e che determinano, per il nostro territorio, una vera e propria emergenza. Occorre specificare che un ospedale, per essere veramente tale, al di là di meriti e proclami, deve essere “riempito” di contenuti, che non sono gentilmente concessi, ma che sono previsti nella rete ospedaliera vigente. Vogliamo ribadire ancora una volta che la risposta deve essere la mobilità extra regionale, al fine di consentire a tanti medici che lavorano al nord di poter tornare nei loro territori, così come fatto, ad esempio per i posti messi a bando per il servizio di Ginecologia.

Se il tentativo di tacitare le proteste, magari suggerito da qualche politico buontempone, vuole essere questo, sappiano, all’ Asp di Messina, che siamo ormai disillusi e proporremo ogni iniziativa volta a tutelare il diritto sacrosanto ad avere dei servizi dignitosi. Non si può accettare di sentir parlare di ospedale, perché questo ospedale non è“.