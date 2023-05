Domani sera al PalAlberti l’assemblea preliminare alla costituzione della nuova ASD Basket Barcellona 4.0

E’ stata fissato per domani sera giovedì 18 Maggio alle 20 presso il PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto l’assemblea che dovrà definire i tempi ed i modi per la costituzione dell’ASD BARCELLONA BASKET 4.0, la nuova realtà a cui l’Orsa Barcellona cederà il titolo di serie B interregionale, continuando a svolgere l’attività giovanile ed il minibasket.

L’invito degli attuali promotori è esteso a tutti coloro che sono interessati a intervenire, per costruire il futuro della pallacanestro barcellonese. “La promozione nella nuova Serie B Interregionale – si legge sul profilo della nuova società – è di tutta la città, è un patrimonio che deve essere curato e fatto crescere”.

“Tutti gli sportivi – afferma Renzo Crisafulli – sono invitati a partecipare a quello che un tempo chiamavamo azionariato popolare o Trust. Il nome non è importante, ma conta la sostanza. Se vogliamo garantire un futuro in questa serie alla nostra città, dobbiamo inevitabilmente coinvolgere più gente possibile. Per questo motivo abbiamo pensato di creare un nuova associazione, che una volta costituita procederà ad eleggere un nuovo consiglio direttivo e relativo presidente. Speriamo già lunedì 22 di concludere iter burocratico in maniera da poter procedere all’affiliazione alla Fip. Invitiamo professionisti, commercianti o semplici tifosi ad essere presenti alla riunione, perchè si tratta di una operazione dalla massima trasparenza.”.

Per partecipare al progetto Basket a Barcellona, sono stati definiti alcuni parametri: l’associazione sarà costituita inizialmente da almeno 20 soci fondatori, con l’obiettivo di arrivare entro il 31 luglio ad almeno 50 soci. Per aderire ogni socio si impegnerà per le prossime due stagione a versare una somma complessiva di 500 per ciascuna annualità, così suddivisa: una quota associativa di 200 euro da versare all’atto della costituzione ed un impegno all’acquisto di abbonamenti in qualsiasi settore, per 300 euro da versare entro il 30 settembre 2023, Nella stagione sportiva 2024/2025, quando sarà richiesta la trasformazione dell’associazione in SSD è richiesto l’analogo impegno, con una quota associativa di 200 euro entro il 31 marzo 2024 e l’impegno all’acquisto di abbonamenti per 300 euro entro il 30 settembre 2024.

Per informazioni e chiarimenti in merito alla costituzione dell’associazione, i promotori dell’iniziativa hanno messo a disposizione il numero telefonico 346/9436680.