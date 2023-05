Barcellona, il commissario ASP Alagna prova a rassicurare i sindaci del distretto D28: il nodo resta sempre la carenza di personale

Il commissario dell’ASP Messina Bernardo Alagna ha incontrato stamattina i sindaci del distretto sanitario D28 di Barcellona, con l’obiettivo di rassicurarli sui tempi di apertura del pronto soccorso del Cutroni Zodda. L’appuntamento è stato fissato direttamente al pronto soccorso, dove è stato effettuato un sopralluogo sul cantiere di via San Vito, alla presenza di una troupe della Rai.

Le parole del funzionario hanno solo in parte rassicurato sui tempi di riapertura del punto di prima assistenza di Barcellona. Alagna ha infatti fissato la data presunta del completamento degli interventi di ristrutturazione del pronto soccorso, dotato di 8 posti di osservazione breve intensiva, che dovrebbe tornare disponibile entro il 15 giugno, ma ha confermato di fatto la difficoltà nel individuare il personale da assegnare allo stesso pronto soccorso.

Alla collega della Rai, così come ai sindaci, Alagna ha infatti dichiarato che sono stati banditi nuovi concorsi per la selezione di un dirigente medico da assegnare al pronto soccorso di Barcellona, senza specificare però che l’incarico sarà a tempo determinato. Lo stesso Alagna ha aperto alla possibilità di reperire medici attraverso convenzioni con altre aziende ospedaliere e di prevedere un incentivo di 100 euro all’ora per i medici che saranno assegnati al pronto soccorso di Barcellona.

La nota dei sindaci del distretto sociosanitario D28

I sindaci del distretto, guidati dal presidente Eugenio Aliberti e dal sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, hanno riferito con una nota sull’esito del confronto: “Nel corso dell’incontro – si legge – il Direttore Generale Alagna ha comunicato al Comitato che proprio nella giornata di ieri è stato ascoltato dalla Commissione Sanità dell’A.R.S., alla presenza dell’Assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, ed ha ricevuto conferma degli impegni del Governo regionale sugli atti di pianificazione previsti per il presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto. Il Dr. Alagna ha anche riferito al Comitato dei Sindaci le difficoltà che l’ASP incontra per implementare la dotazione di personale sanitario del Pronto Soccorso barcellonese: ad esempio, è andato deserto un primo bando per il reclutamento di medici specialisti da assegnare a quel servizio recentemente pubblicato. Per raggiungere tale obiettivo, l’ASP, comunque, sta attivando diverse iniziative, giacché un nuovo bando è stato già pubblicato e contemporaneamente si sta approntando un altro avviso per il reclutamento in regime di libera professione di ulteriore personale medico specialista da destinare sempre al pronto soccorso del Cutroni Zodda”.

Sui lavori presso il pronto soccorso i sindaci confermano i tempi indicati da Alagna per la conclusione dei lavori di adeguamento dei locali del pronto soccorso: “Il ritardo rispetto alla data del 15 maggio è stato necessario per eseguire ulteriori interventi su due locali adiacenti, che ospitano sale operatorie e che saranno utilizzati per attivare 8 posti di osservazione breve. Il commissario ha inoltre annunciato entro la fine di maggio l’apertura del reparto di Oncologia con una dotazione di tre medici specialisti. Alagna, inoltre, ha sottolineato che la significativa dimensione della spesa che l’ASP sta affrontando per gli interventi descritti, sia per i lavori che per i macchinari, non può trovare giustificazione se non con la compiuta attuazione della programmazione regionale ed aziendale relativa al presidio sanitario barcellonese“. I sindaci, nel salutare il commissario, hanno comunque ribadito che manterranno ai livelli più elevati l’attenzione su un tema “sensibile” per tutta la comunità del comprensorio e che coinvolge diritti fondamentali dei cittadini.

Il pronto soccorso riaprirà, ma i tempi ed i modi restano incerti

Se tra un mese la struttura del pronto soccorso di Barcellona sarà completata, non è comunque certo che alla stessa data possa riaprire il reparto. Tutto dipenderà dal riscontro al bando di selezione pubblicato ieri e da quanto accadrà anche presso il presidio ospedaliero di Milazzo, dove i lavori di ristrutturazione per oltre due milioni di euro di finanziamento non sono ancora iniziati. Un contenzioso sta infatti bloccato l’avvio del cantiere e di conseguenza il pronto soccorso mamertino resterà aperto fino alla data di conclusione del procedimento civile presso il Cga di Palermo, avviato dalla seconda ditta in graduatoria nel bando di gara. Secondo le ultime indiscrezioni appare improbabile che l’ASP finanzi con 800 mila euro un punto di assistenza provvisorio presso un altro reparto dell’ospedale Fogliani, salvo che non intervenga con uno specifico finanziamento il Governo regionale. Esclusa questa ipotesi, nel momento in cui Milazzo dovesse chiudere per i lavori, il pronto soccorso di Barcellona sarebbe l’unico operativo nel comprensorio, con il problema evidente di non avere attivi al Cutroni Zodda tutti i reparti a supporto dell’emergenza urgenza. Con una viabilità precaria, a causa dai lavori sulla litoranea, solo parzialmente attenuati dalla realizzazione del bypass (leggi l’articolo), il trasferimento dei pazienti che necessitano consulenze specialistiche a Milazzo rappresenterebbe una costante e quinti un ulteriore problema da affrontare per i medici e paramedici in servizio presso il pronto soccorso.