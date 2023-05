La nuova Serie D prende forma: si attendono gli esiti dei playoff nazionali di Eccellenza con Enna e Siracusa ancora in corsa per la promozione

Prende forma la nuova serie D 2023/2024, che vedrà ai nastri di partenza la neo promossa Nuova Igea Virtus.

La società giallorossa, in attesa di definire l’auspicato accordo con il tecnico Pasquale Ferrara (in programma un incontro nelle prossime ore), inizia a conoscere gli avversari della prossima stagione.

Si sono conclusi infatti i playout di serie C, con la salvezza del Messina e la retrocessione del Gelbison, formazione lucana che potrebbe essere inserita nel girone dei giallorossi. Restano sicuramente in serie D il Lamezia ed il Licata, sconfitte nei playoff per la promozione in serie C, che vedono ancora impegnate il Trapani ed il Locri, ma con scarse possibilità di promozione perchè legata esclusivamente ad eventuali ripescaggi. Si dovrà inoltre attendere l’esito dei playoff nazionali di Eccellenza, dove sono ancora in corsa il Siracusa ed l’Enna, impegnate nel primo turno di semifinale a fine maggio rispettivamente contro Ercolanese e Promosport Catanzaro. In caso di vittoria, le due siciliane si confronterebbero per un posto in serie D.

Al momento quindi il girone della Nuova Igea Virtus sarà probabilmente composto dalle altre due neo promosse Akragas e Gioiese e dalle formazioni confermate in serie D, le siciliane Città di Sant’Agata, Canicattì, Città di Acireale, Licata, Ragusa e Sancataldese e le calabresi Castrovillari, San Luca, Lamezia e Vibonese. Se, come probabile, Trapani e Locri non saranno ripescate, all’appello mancherebbero tre squadre e tutto dipenderà dalla conclusione dei playoff nazionale di Eccellenza, con l’ipotesi di un girone in gran parte formato con squadra calabresi e siciliane e il possibile inserimento di qualche squadra lucana o campana.