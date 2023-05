La barcellonese Vera Giorgianni è una delle due coordinatrici provinciali del Movimento 5 Stelle

La barcellonese Vera Giorgianni, insieme a Cristina Cannistrà, è stata nominata coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle.

L’incarico è stato ufficializzato dal presidente nazionale del M5s Giuseppe Conte, che ha proceduto alla nomina di tutti coordinatori provinciali della Sicilia del movimento. L’avvocato Vera Giorgianni era stata candidata alle ultime elezioni regionali, mentre Cristina Cannistrà è il capogruppo dei pentastellati al Consiglio comunale di Messina.

Le due coordinatrici hanno già definivo il loro principale obiettivo, indicato dal leader nazionale del movimento: “Avremo il compito di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto”.

“Sono consapevole – afferma Vera Giorgianni – che il nostro compito non sarà facile, ma sono entusiasta, molto motivata e convinta che insieme a tutta la squadra del Movimento, sapremo lavorare bene per la nostra Provincia. Saremo vicini alle esigenze e alle istanze dei cittadini e in questo periodo il nostro impegno sarà il supporto ai nostri candidati, che nella provincia di Messina, in circa 10 liste civiche, corrono alle prossime elezioni amministrative“.