Barcellona, la preoccupazione dei residenti di via Ponte Califi per le condizioni degli argini del torrente Idria

C’è tanta preoccupazione tra i residenti di via ponte Califi, la strada che costeggia l’ultimo tratto del torrente Idria, per le condizioni in cui si troverebbe l’argine del corso d’acqua.

A farsi portavoce della segnalazione è il dottore Armando Alosi, più volte consigliere comunale a Palazzo Longano, che ha manifestato la situazione di pericolo a cui si sentono sottoposti gli abitanti della zona. Il problema è collegato alle condizioni delle basi su cui poggia l’argine, che, dopo le ultime piene del torrente Idria, sono stata in parte erosa dalla forza dell’acqua. “Siamo preoccupati – conferma il dottore Alosi – perchè in caso di una nuova piena le basi potrebbero non mantenere l’argine e le conseguenze sarebbero imprevedibili”. I residenti chiedono quindi una verifica da parte dei tecnici per scongiurare questo rischio, considerato che lungo la strada, l’argine esterno realizzato con i massi sembra sbriciolarsi.