Barcellona, il pronto soccorso del Cutroni Zodda resta chiuso: bando deserto, mancano i medici

La conferma sulla mancata riapertura del pronto soccorso del Cutroni Zodda nel mese di maggio (ma probabilmente anche mesi successivi) è arrivata ieri sera dall’on. Pino Galluzzo, durante il dibattito organizzato dal movimento Città Aperta sul tema dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

La riapertura era stata programmata dall’Asp Messina al momento della chiusura nel marzo scorso all’avvio dei lavori di manutenzione ed al trasferimento del personale presso il presidio di Milazzo.

La motivazione della mancata riapertura sarebbe legata all’assenza di domande di partecipazione per il bando di concorso predisposto all’azienda provinciale, che è andato completamento deserto. Senza medici e senza possibilità di trasferire d’ufficio il personale da altre presidi già in difficoltà per la carenza di medici, l’ipotesi paventata nei giorni scorsi di aprire il pronto soccorso del Cutroni Zodda per domani 15 maggio è chiaramente tramontata. Nel suo intervento l’on. Galluzzo ha poi riferito dei ritardi nell’avvio della ristrutturazione del pronto soccorso di Milazzo, dove è in corso un contenzioso legale sull’aggiudicazione dell’appalto, che ha portato al mantenimento in servizio della unità operativa. Il pronto soccorso mamertino comunque rimarrà al Fogliani di Milazzo anche dopo l’avvio dei lavori, con un Pte nell’area che attualmente ospita la Psichiatria, e non sarà trasferita in toto a Barcellona Pozzo di Gotto, come ipotizzato alcuni mesi fa.

Senza medici e senza reparti adeguati a garantire l’assistenza sanitaria in caso di emergenza resteranno così ancora chiuse le porte del pronto soccorso del Cutroni Zodda, dove per altro sono ancora in corso gli interventi di manutenzione.

Il dibattito organizzato di Città Aperta è stato moderato non senza difficoltà dal consigliere comunale Antonio Mamì ed ha visto un confronto soprattutto tra l’ex responsabile del pronto soccorso Paolo Calabrò, ormai in pensione, e l’on. Pino Galluzzo, sulla gestione della sanità a Barcellona e sulle prospettiva per il Cutroni Zodda. E’ stata ribadito il dialogo avviato con la fondazione Giglio per l’apertura dei reparti specialistici di urologia e ortopedia e sul punto non sono mancati momenti di contrapposizione, anche se da tutti, seppur con diversi approcci, è stata ribadita la necessità di conoscere i termini della convenzione con la fondazione. Questo passaggio servirà soprattutto a capire se saranno due reparti che opererano solo per interventi programmati o se potrà diventare un supporto all’auspicato rilancio dell’emergenza urgenza all’interno del Cutroni Zodda. Al dibattito hanno partecipato anche diversi esponenti del Comitato per la tutela dell’ospedale di Barcellona, in un clima di proficuo dialogo tra le parti.