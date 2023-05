Barcellona, il bilancio dell’ondata di scirocco di ieri pomeriggio: proseguiti anche di notte gli interventi di messa in sicurezza

Il forte vento di scirocco che ha sferzato la costa tirrenica nel pomeriggio di ieri ha creato danni e disagi in gran parte del territorio e solo per fortuna non si sono registrate per i cittadini in transito.

Sono stati numerosi i pali della pubblica illuminazione danneggiati e caduto su tutto il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto. Allo stesso modo sono stati interessati dalle folate di vento anche diversi tabelloni pubblicitari ed alcuni alberi, ad esempio in via del Mare ed in via Leopardi.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno garantito la vigilanza nella zone di pericolo ed i volontari della Protezione civile, alla presenza dell’assessore Salvatore Coppolino, hanno proceduto fino a tarda notte alla messa in sicurezza del territorio e gli interventi sono proseguiti anche stamattina.