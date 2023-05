Dibattito aperto sul futuro dell’ospedale di Barcellona organizzato oggi pomeriggio dal Movimento Città Aperta

Il Movimento Città Aperta organizza oggi pomeriggio a partire dalle 18 presso la sede in Via Umberto I n. 260 un dibattito aperto sul futuro dell’ospedale “Cutroni Zodda”.

L’incontro è stato pensato e voluto dal Movimento “per dare un ulteriore contributo a tutte le realtà che in questi mesi si sono spese per la salvaguardia del nosocomio cittadino e, soprattutto, per cercare di fare chiarezza sulle prospettive e gli scenari che si aprono su un tema che sta a cuore a tutta la cittadinanza, creando un ulteriore momento di discussione pubblica”.

L’obiettivo principale del dibattito è informare, dando elementi e spunti di riflessione chiari, e per questo sono invitati a partecipare tutti i cittadini che potranno intervenire con domande.

L’ incontro sarà introdotto dal portavoce del movimento, Claudio Materia ,e moderato dal Consigliere del gruppo Città Aperta, Antonio Dario Mamì, alla presenza dell’Onorevole Pino Galluzzo e del Dott.Calabrò.