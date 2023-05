Consegnati i premi del concorso 24live School. Gli studenti a confronto con il sindaco Calabrò

Si è svolta ieri mattina a partire dalle 9.30 nell’auditorium “Maggiore La Rosa” la cerimonia di premiazione e di consegna degli attestati della quinta edizione del concorso 24live School organizzato dalla nostra testata giornalistica in collaborazione con il “Rotary Club” di Barcellona e con il main sponsor “Sigma Marilù”. Il concorso, sospeso per tre anni a causa della pandemia Covid 19, è tornato in tutto il suo splendore con la partecipazione di oltre ottanta studenti tra scuole medie e superiori, che hanno aderito con grande entusiamo all’iniziativa facendo pubblicare sul nostro giornale i loro articoli a partire dal mese di gennaio. Alla cerimonia, presentata dal nostro direttore responsabile Giuseppe Puliafito, sono intervenuti il presidente del Rotary Club Concetto Li Mura, il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò, l’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore e l’assessore ai servizi sociali e allo sport Roberto Molino. Presente anche la presidente di giuria, la professoressa Erina Calvaruso, che ha svolto un meticoloso e attento lavoro d’esame degli elaborati dei ragazzi, insieme al consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Santino Franchina. Nel corso della mattinata il primo cittadino di Barcellona ha risposto alle domande degli alunni durante una lunga intervista, in cui si è parlato non solo dei problemi della città del Longano ma anche delle prospettive di sviluppo futuro.

A conclusione della cerimonia sono stati premiati i vincitori del concorso con targhe offerte dalla S2 Sport e con due buoni da spendere presso il negozio di telefonia Point Line.

Ad immortalare tutti i momenti della cerimonia è stata la fotografa Davina Catalano, che ringraziamo per la collaborazione.

Elenco del vincitori del concorso

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

1° classificato. La “Foscolo” in visita alla Casa di Felicia e Peppino Impastato: l’intervista a Luisa Impastato di Elisa Cambria e Giulia Valenti – IC “Foscolo”

2° classificato. Emozionante incontro sul tema del bullismo con Marilisa, la sorella di Felice Giunta di Francesco Giaco – “IC Capuana – Verga”

3° classificato. Ero un bullo, storia di rinascita di Canfarelli Martina Sole e Munafò Federica “Ic Bastiano Genovese“

Menzioni

La Veronica, la tradizione nella tradizione di Samuele Calderone “Ic Foscolo”

L’otto per essere donna… e libera di Giulia Valenti “IC Foscolo”

Angeletta Ferrara, una poetessa barcellonese in cattedra di Federico Marino “Ic Bastiano Genovese”

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

1° classificato. La moda delle microcar a Barcellona Pozzo di Gotto di Antonio Genovese e Vito Imbesi “IIS Medi“

2° classificato. Sale cinematografiche ieri e oggi a Barcellona P.G di Filippo Antonio Garofalo – ITT e LSSA “ Copernico”

3° classificato. Il coro dei Piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto di Emma Valenti e Lorenzo Genovese “IIS Medi”

Menzioni

Frida onlus:”Aiutiamo le donne a ricostruire la propria vita” di Irene Torre IIS Medi

L’intervista di un alunno del Copernico al vicepresidente dell’Igea Virtus di Gabriele Barresi ITT-LSSA Copernico

INTERVISTA

1° classificato. L’arte del Kung-Fu: intervista al m° Antonino Branca di Furnari di Sofia Sottile “I.C. Novara di Sicilia – Plesso di Tonnarella”

La diretta della premiazione e l’intervista al sindaco Calabrò

La galleria fotografica di Davina Catalano