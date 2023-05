24liveSchool, la Tiger’s Den è una collaudata realtà sportiva barcellonese

Main sponsor di 24live School

La “Tiger’s den” è una collaudata realtà sportiva barcellonese che permette, sin da bambini, di praticare la famosa arte marziale del taekwondo. Si tratta di un’arte marziale coreana, è la più popolare al mondo con circa 70 milioni di praticanti ed è caratterizzata da combattimento a contatto pieno. Il taekwondo è considerata, in particolare, la disciplina “dei calci e dei pugni”, anche perché il termine “Taekwondo” deriva dall’unione di tre sillabe della lingua coreana: “tae” significa colpire con il piede, “kwon” significa colpire con il pugno e “do” significa arte o disciplina. Contrariamente a quanto sembra, però, non è uno sport violento, anzi al contrario, avendo come obiettivo quello di insegnare il rispetto per gli avversari e per se stessi.

Il taekwondo ha una lunga tradizione anche nella nostra città, portato dal maestro Sottile, detto “U Miricanu”, che avendo appreso la disciplina negli Stati Uniti aprì qui una scuola. Il 20 marzo del 2000, in particolare, nacque la “Tiger’s den Barcellona P.G.”, con presidente Carmelo Monforte, ancora oggi in carica, allievo del maestro Sottile e successivamente del maestro Cutugno.

La storia della giovane società sportiva barcellonese è rappresentata, però, soprattutto dagli importanti risultati agonistici dei suoi atleti. Tra questi c’è sicuramente Fabio Sottile, che nell’aprile 2001 vinse il “Campionato Italiano Speranze”, l’anno successivo conquistò la medaglia d’argento ai “Campionati Italiani Juniores” e si laureò Campione d’Italia nel 2004. Questi titoli gli valsero la convocazione in Azzurro e la partecipazione ai mondiali di Suncheon, in Corea del Sud. Da lì ha inizio la lunga carriera di Fabio in Squadra Azzurra, fatto che gli consentirà di entrare nelle “Fiamme Oro” e che lo porterà ai “Campionati Mondiali Seniores”, a Pechino nel 2007, alla “Coppa del Mondo” di Baku, in Azerbaijan nel 2009, alle “Universiadi di Belgrado” ed ai “Campionati del Mondo” di Copenaghen, sempre nel 2009. In questi Campionati Mondiali la “Tiger’s Den” partecipava con addirittura due atleti, evento che poche società potevano vantare: oltre a Fabio Sottile, infatti, vi era un altro grande atleta, Gabriele Crisafulli, e anch’egli, grazie ai numerosi risultati, entrò a far parte delle “Fiamme Oro della Polizia di Stato”.

Oltre ai sopra citati atleti vanno ricordati anche Emilio Bonaceto, campione italiano cadetti nel 2008, campione italiano juniores nel 2009 e nel 2011, vice campione italiano senior nel 2011, con una presenza in nazionale ai Campionati Europei di Cipro; Marco Monforte, atleta dalle straordinarie qualità tecniche e campione italiano di forme; Federica Sciacca, campionessa italiana nel 2012 e nel 2013; Mariano Mazzeo, vice campione italiano cadetti, nel 2013, convocato in azzurro per i Campionati Europei di Bucarest nel 2013; Alberto Crisafulli, campione italiano juniores nel 2013, convocato in nazionale per i Campionati Europei in Portogallo, lo stesso anno; Mariano Bucolo, vice campione italiano juniores nel 2015, bronzo al “Croatia Open” nel 2015, campione italiano juniores nel 2016, oro all’Open Internazionale di Berlino nel 2016, convocato in azzurro per i Campionati Mondiali, in Canada nel 2016, e per i Campionati Europei Under 21 di Sofia nel 2017, vice campione italiano, categorie olimpiche nel 2018, Campione italiano Seniores nel 2019; Michele Fugazzotto, vice campione italiano juniores nel 2016, medaglia d’oro all’ Open Internazionale di Berlino sempre nel 2016, bronzo allo Slovenia Open di Maribor, argento al Dutch Open di Eindhoven, ed argento all’Austrian Open nel 2017, convocato in nazionale per i “Campionati Europei Under 21” di Sofia sempre nel 2017. Recentemente ha raggiunto traguardi eccellenti per la “Tiger’s Den” anche Tindara Puliafito, vincitrice della Coppa Italia nel 2016 e nel 2017, argento all’Open Internazionale di Berlino nel 2016. L’atleta barcellonese ha partecipato con la nazionale italiana ai Campionati del Mondo Sharm El-Sheikh ed ai Campionati Europei di Budapest nel 2017, vice campionessa italiana juniores nel 2018, bronzo alla “President Cup” di Atene nel 2018. E infine non possiamo dimenticare Giuseppe Foti, vice campione italiano cadetti nel 2017, convocato per la Nazionale italiana per i “Campionati Europei Cadetti di Budapest” nel 2017, vice campione italiano juniores nel 2018. Primo classificato al Paris Open nel 2019, secondo classificato ai Campionati Italiani Seniores nel 2021, Foti si candida campione italiano seniores nel 2022 ed è primo classificato al “Giordania Open” nel 2022 con la Nazionale italiana. Al momento è in raduno permanente nella Nazionale azzurra per la preparazione olimpica.

Attualmente lo staff tecnico della “Tiger’s Den” è composto dal presidente Carmelo Monforte, dal maestro Giuseppe Sottile, dagli istruttori Michele Fugazzotto e Federica Sciacca. Inoltre collaborano Fabio Sottile e Marco Monforte.

In questa scuola di taekwondo fin da piccoli vengono impartite, tramite il gioco, le regole fondamentali dello stare insieme; poi, crescendo gli allievi vengono preparati per la partecipazione a gare sempre più prestigiose, da quelle regionali fino ad arrivare a quelle internazionali. Diversi atleti, negli anni, hanno vinto titoli nazionali ed europei conquistandosi anche un’opportunità di lavoro nelle forze dell’ordine e militari come atleti e istruttori. Si tratta quindi di una possibilità che sposa la passione per questo sport all’attività lavorativa. E se poi non ci si sente portati per le competizioni agonistiche, è sempre comunque utile praticare il taekwondo come ottimo metodo per l’autodifesa e per ottenere un miglioramento dei riflessi, un’ottima coordinazione, concentrazione e autodisciplina. Precisando, infine, un ultimo ma importantissimo aspetto nella pratica di questa arte marziale, cioè il fatto che, nonostante sia uno sport individuale, il “far squadra” con i propri compagni di allenamento e di gara il più delle volte si tramuta nel far nascere amicizie sincere e durature nel tempo.

Tutto questo è la “Tiger’s Den”, scuola di sport e di vita che procura orgoglio alla città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Giulio Genovese

Classe I, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G. (ME)