24liveSchool, La “Canditfrucht”, azienda alimentare erede di una tradizione secolare del territorio barcellonese

La “CanditFrucht S.p.A.” è oggi una delle più moderne industrie di trasformazione agrumaria del territorio barcellonese, sul mercato dal 1959 e quotata anche in Borsa, ma per Barcellona Pozzo di Gotto essa rappresenta la giusta erede di una tradizione di lavorazione degli agrumi che, ancora nel secolo scorso, era la colonna portante della sua economia con numerose industrie grandi e piccole, a conduzione famigliare o organizzate in società cooperative, sparse per tutta la città. Pur avendo una sua storia personale, ad oggi però i processi produttivi dell’azienda “CanditFrucht” – cui logo rappresentante una ciliegia nasce da un’idea di Luigi Binaghi – sono moderni e innovativi grazie anche alle numerose migliorie effettuate negli anni, con impianti che utilizzano energia solare ed ecosostenibile per tutelare l’ambiente. L’obiettivo della fabbrica è ancora quello di creare prodotti tipici del mondo artigianale agrumario, come la produzione di succhi freschi naturali, ma non solo. Da più di diciotto anni, infatti, la “Canditfrucht” utilizza macchinari di manifattura americana per l’estrazione di oli essenziali di agrumi che, insieme alle spremute e alla frutta candita, sono tra i prodotti più richiesti dal mercato alimentare, anche internazionale. Le cellule e i segmenti sono invece ottenuti da agrumi di stagione maturi, accuratamente selezionati con i più moderni macchinari e destinati al mercato delle bevande e dei prodotti lattieri, dove arrivano confezionati in secchielli di plastica per alimenti. Il processo di estrazione degli oli essenziali, invece, inizia con il lavaggio e la selezione degli agrumi, che verranno trasportati sul BOE, ovvero un macchinario composto da punte di acciaio che bucano le bucce e fanno sì che l’olio essenziale che fuoriesce venga miscelato all’acqua; successivamente delle centrifughe separano l’acqua dall’olio, che sarà infustato. Gli oli, dopo un lavoro di raffinazione, decolorazione e fissazione vengono utilizzati in tutte le industrie profumiere più importanti, quindi non rappresentano solo un prodotto alimentare. Un altro marchio originale dell’azienda “Canditfrucht” sono inoltre i “Limoni di Don Nunzio”, così chiamati in onore del presidente Nunzio Calabrò e della sua grande esperienza nella lavorazione degli agrumi. Ottenuto dalla spremitura dei migliori limoni siciliani, il prodotto è costituito da puro succo di limone 100% senza OGM né allergeni, privo di SO2, coloranti e zuccheri aggiunti; venduto in pouch, una confezione innovativa che mantiene la fragranza e le proprietà del prodotto, diventa un sostituto al limone fresco.

Infine va ricordato un prodotto che unisce la tradizione della trasformazione agrumaria alla pasticceria, cioè “Orange Moon”, fusione di fette di arancia candita di Sicilia ricoperte da cioccolato fondente purissimo o bianco, articolo importante perché proprio da questa creazione alimentare è nato negli ultimi anni il parallelo e omonimo marchio di prodotti dolciari “Orange Moon”, produzione che spazia dal liquore alle praline, al cioccolato, alle paste di mandorla, ai panettoni e colombe artigianali…, molto apprezzati in Italia e all’estero e tutti ulteriore fiore all’occhiello dell’industria siciliana e barcellonese in particolare.

Un plauso quindi a un’azienda che, partendo dalla solida tradizione di lavorazione agrumaria del secolo scorso, si è saputa rinnovare e modernizzare, non abbandonando però le radici storiche, alimentari e culturali del territorio in cui opera.

Aurora Munafò

Classe II, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G. (ME)