Bretella sul torrente Mela, acquisiti tutti i pareri: il Cas ha chiesto al Ministero l’esenzione del pedaggio autostradale tra Barcellona e Milazzo

Il deputato regionale Pino Galluzzo, con una nota, ha comunicato l’imminente avvio dei lavori per la realizzazione della bretella sul torrente Mela, all’altezza del ponte della litoranea chiuso per la ristrutturazione del manufatto.

“Questa mattina – afferma Galluzzo – ho ricevuto comunicazione da parte del Genio civile di Messina che tutti i pareri per la realizzazione del bypass del Ponte Mela sono stati acquisiti positivamente e che la ditta incaricata dei lavori sta già reperendo i materiali per la costruzione, al termine dell’interlocuzione avvenuta col capo del Genio Civile di Messina, ing. Nicola Alleruzzo. Come promesso seguirò passo dopo passo tutto l’iter per tenere informati i cittadini sugli sviluppi dei lavori”.

Il parlamentare regionale ha inoltre riferito sulla richiesta di esenzione del pedaggio dell’autostrada A20 nel tratto tra Barcellona e Milazzo. “Dando seguito alla mia richiesta formulata nei giorni scorsi al Presidente del Cas, Filippo Nasca, e all’Assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, il Consorzio Autostrade Siciliane ha inviato la richiesta di autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) per l’esenzione del pedaggio della tratta autostradale Milazzo-Barcellona e viceversa per l’intero periodo relativo all’esecuzione dei lavori sul Ponte Mela”.