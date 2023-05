24liveSchool, all’“Antares Ranch” l’equitazione diventa benessere

Main sponsor di 24live School

Oggigiorno è davvero importante praticare uno sport, soprattutto per i giovani, particolarmente penalizzati dagli anni di pandemia. Seguire uno sport è utile sia per il fisico che per la salute che per la mente, in modo che anche i più piccoli e gli adolescenti possano iniziare ad avere le prime responsabilità o comunque crescere seguendo una passione.

Un esempio, tra le tante attività sportive possibili, può essere quello rappresentato dall’equitazione. Nonostante essa sia molto sottovalutata nelle nostre zone, quest’ultima va invece a lavorare sia sul fisico che sulla psiche, dato che il cavaliere non fa tutto da solo e nemmeno il cavallo, sono in due a lavorare e a dover andare d’accordo.

A Barcellona Pozzo di Gotto, dietro la nuova stazione in viale degli Aranci 60, si trova l’Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre “Antares Ranch”, un maneggio che pratica varie specialità, tra cui la “monta inglese” cioè il “Salto ostacoli”, oltre a Horse ball, Endurance, Dressage, Volteggio, Polo, Attacchi e Reining. Vi è poi possibile esercitare “equitazione di campagna”, attività equestri di tradizione, riabilitazione equestre.

La struttura è nata circa sette anni fa, nel 2017, e da allora ha realizzato ulteriori migliorie cambiando le strutture dei box e del campo. Attualmente è in proprietà di undici cavalli, tra cui tre pony, cinque purosangue arabi, una trottatrice, e altri due che sono incroci. Tra i due incroci c’è Antares, uno stallone che è stato salvato dal macello, è stato il primo cavallo acquistato dall’istruttrice Marika Maddalena ed è proprio da lui che prende il nome lo stesso maneggio. Marika, oltre a occuparsi della gestione della struttura, prende spesso parte anche ad attività sociali sia per adulti che per bambini, come per esempio la messa in sella in collaborazione con la Decathlon. Il maneggio è comunque aperto a persone di tutte le età, dai quattro anni in su, anche a persone che soffrono di disabilità, per le quali l’equitazione rappresenta un grande beneficio psicomotorio. Non mancano poi le competizioni. Il maneggio, in particolare, è stato Campione regionale per due volte: prima del 2020 nella categoria dei 30 cm, e successivamente, dopo una pausa dalle gare durante la pandemia, recentemente nella categoria degli 80 cm.

L’”Antares Ranch”, iscritto al CONI, fa parte sia di un ente chiamato O.P.E.S (Organizzazione per l’educazione allo Sport) che della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), continua a gareggiare con entrambi gli enti sportivi ma soprattutto rappresenta, insieme alle altre strutture simili presenti nel territorio barcellonese, una grande opportunità sportiva e riabilitativa, risorsa che andrebbe sicuramente fatta conoscere di più, valorizzata e promossa con eventi dalla partecipazione più larga della cittadinanza.

Aurora Cantales

Classe III, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G. (ME)