24liveSchool, A.S.D. Sant’Antonino: storia di una società che “lavora per il proprio quartiere”

L’A.S.D. Sant’Antonino è un’associazione che, da quasi 15 anni, opera sul territorio barcellonese rivolgendo costantemente un’attenzione particolare al quartiere in cui ha sede e ai bambini e ragazzi che in tale popoloso rione risiedono. Per capire le dinamiche della società e conoscerne meglio le varie iniziative, si riportano le parole dell’intervista al responsabile del settore giovanile Calabrò Gianluca.

Quando nasce la società e quali sono gli scopi che da subito si propone di raggiungere?

“La società nasce nel 2009 su impulso di alcuni volontari del popoloso quartiere di Sant’Antonino, i quali, animati dalla passione per il calcio e dal desiderio di impegnarsi nel sociale, hanno trovato sostegno e appoggio in Fra’ Pedro e nell’allora guardiano del Santuario Fra Paolino. Hanno dato vita a questo progetto che tuttora mira ad accompagnare i giovani nella crescita, basandosi sui valori cristiani e sulla funzione educativa dello sport.”

Da quanto tempo portate avanti questo progetto e chi sono i bambini e ragazzi che cercate di coinvolgere?

“Ormai sono 14 anni che puntualmente, ogni giorno, numerosi bambini varcano il cancello ed entrano nel campetto all’interno del Convento dei Frati Minori e qui, sotto lo sguardo attento dei giovani istruttori, danno vita ad un vero e proprio rituale fatto di gioia, partecipazione e condivisione.

L’A.S.D. S. Antonino partecipa con le proprie squadre a tutti i campionati federali; si parte dai più piccoli d’età (dai 5 anni circa) fino ad arrivare alle categorie dei più grandi (di 16 anni). E’ presente anche una squadra che milita nel campionato FIGC di terza categoria: un gruppo che accoglie i ragazzi che hanno giocato via via nelle diverse categorie giovanili e che poi crescendo, scelgono di rimanere nel contesto “Sant’antuninotu”. Essi giocano nella squadra ”dei grandi” e contemporaneamente diventano gli allenatori dei più piccoli, magari dei loro figli e degli amici dei loro figli. Insomma, una grande famiglia che si allarga sempre più”.

Quali categorie accoglie la società?

“Le categorie PGS/FIGC alle quali partecipa la società sono i Piccoli amici (2016/17/18), i Primi calci (2014/15), i Pulcini (2012/13), gli Esordienti (2010/11), gli Under 15 (2008/09) ed gli Under 17 (2006/07). La caratteristica fondamentale delle nostre squadre è che sono formate da ragazzi cresciuti nel nostro campetto polveroso e che si distinguono settimanalmente per la propria correttezza e per il famoso “terzo tempo” con il quale, a fine partita, si salutano le squadre ospiti con un rinfresco.”

Quale punto di forza ha permesso e permette tuttora alla società di portare avanti un progetto sicuramente molto ambizioso e di grande utilità sociale?

In tutti questi anni non sono mancate le gratificazioni ed i lusinghieri risultati per la società rosso-verde (colori scelti in onore alla bandiera del Portogallo, paese che diede i natali al Santo Taumaturgo). Dietro tutto ciò c’è il grande entusiasmo dei dirigenti dell’A.S.D.: Antonino Imbesi, Gianluca Calabro’, Felice Sottile, Giuseppe Chillemi, Corrado Mazzeo, Angelo Longo, Agostino Stroscio, Antonino Calabro’ e Fabio Genovese che mettono a disposizione dei bambini il loro tempo libero, organizzando anche serate all’insegna del puro divertimento con varie iniziative, quali feste in maschera, sfilate, tornei, balli e cene. Encomiabile l’impegno e la disponibilità degli istruttori volontari che si alternano sul campo d’allenamento con i tesserati della società rossoverde (Marco Mazzeo, Tindaro Arcoraci, Salvatore Fazio, Vincenzo Muscara’ e Mario Salamone). Da non dimenticare le giovani allieve della società, seguite dal loro responsabile Felice Imbesi.

Salutiamo il sig. Calabrò, lo ringraziamo per avere condiviso con noi il suo entusiasmo e per averci fatto capire che le caratteristiche fondamentali dell’A.S.D. Sant’Antonino sono la totale identificazione nel proprio quartiere ed il profondo senso d’appartenenza.

Erika Sottile

classe 3^ CL

ITT-LSSA “Copernico”