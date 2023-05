Ju Jitsu: la Dai Ki Dojo di Barcellona è protagonista dell’Italian Open 2023

Arriva un importante successo per la Dai-Ki Dojo di Barcellona del maestro Alessandro Bengala, che all’Italian Open 2023 di Ju-Jitsu, organizzato al PalaVolcan di Acireale dal M° Giovanni Puglisi, sabato 6 Maggio 2023 ha visto salire sul tatami e combattere quasi 256 atleti, 20 società provenienti da tutta la penisola Italiana e 4 team stranieri.

La squadra agonisti della Dai-Ki Dojo guidata a bordo tatami dal maestro Alessandro Bengala come sempre si conferma tra le prime posizioni portando a casa tre medaglie.

La società barcellonese del m° Bengala si è confermata ai vertici del Ju Jitsu Italiano con i seguenti piazzamenti e medaglie: Oro per Edoardo Sofia nella categoria -66 Kg cadetti nel Fighting System, Oro per Giovanni Di Salvo nella categoria -42Kg Esordienti B nel Fighting System, Argento per Giuseppe Triolo nella categoria -46Kg Esordienti A nel Fighting System. Ottima la prova anche della restante parte della squadra : Jeferson Fiumara, Anna Triolo, Giulia Nania, Aurora Russo, Andrea Giulio Giorgianni, Tommaso Agrì, Giovanni Maggio, che hanno disputato degli ottimi incontri ma sono stati meno fortunati.

“È stata una gara molto intensa – commenta Bengala – ma i nostri ragazzi hanno risposto bene, 9 di loro erano alla prima gara, nonostante questo hanno dimostrato che con impegno e passione si possono ottenere grandi risultati, sono contento soprattutto per Edoardo, Giovanni e Giuseppe che hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo. Da domani saremo già a lavoro per i prossimi appuntamenti in programma”.