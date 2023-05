24liveSchool, l’associazione “Amici degli animali” aiuta a combattere il randagismo sul territorio

“Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce”. Nel mondo è ancora molto frequente il fenomeno degli abbandoni ma non solo, anche tutto quello che riguarda i maltrattamenti verso gli animali. Ed è per questo che nascono associazioni che cercano di prevenire tutto ciò.

Sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto ve ne sono molte, e una tra queste è l’Associazione “Amici degli animali Onlus”, creata il 23 dicembre 2003 da vari volontari che, singolarmente, non riuscivano a superare i vari abbandoni nella zona e il conseguente fenomeno del randagismo. Dall’anno 2004, come si legge nelle informazioni sul web, essa è iscritta alla “Sezione B dell’albo delle Associazioni per la protezione degli animali della Regione Sicilia” e inoltre dal 2006 si è dotata di un rifugio provvisorio dove ospita circa una trentina di cani, che vengono accuditi dai volontari e anche, grazie ad un progetto autorizzato dal Ministero della Giustizia, da un detenuto del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Attualmente presso la sede vengono accuditi circa 150 cani randagi e un’altra cinquantina si trova in un altro rifugio. Purtroppo, però, non possono esserne accettati altri perché il riparo provvisorio dell’associazione dovrà essere lasciato in tempi brevi, nonostante sia stata avanzata anche una richiesta per gestire un altro canile. I volontari si occupano inoltre di accudire anche numerosi gatti, circa duecento, però in colonie in strada, anche queste provvisorie. Altri cinquanta cani ed una sessantina di gatti sono poi ospitati dai volontari dell’associazione in altri ricoveri, quasi tutti presso stalli casalinghi, oppure nello spazio provvisorio dell’Ospedale psichiatrico giudiziario “V. Madia”.

Nel corso degli anni gli animali che sono stati adottati sono stati moltissimi, è vero, ma ciò comunque risulta sempre insufficiente. Uno degli obiettivi principali, se non il principale, dell’Associazione “Amici degli animali OdV”, che ha sede legale in via Cairoli n.124, è infatti quello di combattere il randagismo sul territorio provvedendo anche alla sterilizzazione dei randagi e alla registrazione all’anagrafe canina, con l’inserimento di microchip. Quando cani e gatti vengono trovati, si portano perciò subito dal veterinario per essere sottoposti a un trattamento antiparassitario e per fare i vaccini. L’operato di questo gruppo di volontari, ricordiamo no-profit, è sicuramente importante, ma esso è possibile prevalentemente grazie alle donazioni dei privati, spesso ottenute in occasione di piccole iniziative come la vendita di oggetti, o ancora meglio anche tramite l’offerta diretta dei cuccioli nei luoghi maggiormente frequentati. Esiste inoltre un sito web dove si trovano due sezioni, una per i gatti ed una per i cani. Cliccando una delle due sezioni si aprirà una pagina dove, scorrendo, ci sarà l’elenco di questi animali in cerca di casa con allegata la foto e una breve descrizione; vi sono poi una pagina Facebook e una Instagram che provvedono a diffondere sui social le possibilità di adozioni.

Indubbiamente, considerato il grave problema del randagismo, che spesso mette in pericolo anche l’incolumità dei cittadini e al quale l’amministrazione comunale barcellonese non riesce sempre a fare fronte, queste associazioni che si occupano del fenomeno degli abbandoni e del maltrattamento degli animali domestici sul territorio dovrebbero essere più numerose. Ma, per riuscire a raggiungere i loro obiettivi, gli enti locali dovrebbero riconoscerne il grande aiuto ed essere più partecipi e presenti anche con contributi economici.

Giulia Mazzeo

Classe III, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G. (ME)