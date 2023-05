24liveSchool, “ICT Olympic School Games” – opportunità e soddisfazioni

L’Istituto comprensivo Novara di Sicilia quest’anno ha proposto agli alunni di partecipare a un concorso di informatica( organizzato dall’I.C. Santa Teresa di Riva), che prevedeva l’adesione di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia.

Al primo turno della mia classe siamo passati tutti ed è stata una grande soddisfazione per noi.

Al secondo turno, però, ero sicuro di essere stato eliminato, invece la notizia inaspettata è arrivata annunciata da un messaggio nel nostro gruppo di classe: ero stato ammesso alla finale del concorso arrivando secondo in tutta Italia. Ero sconvolto, non ci credevo e cominciai a esultare dalla gioia. Non avevo mai provato un’emozione del genere e mi sembrava strano vedere il mio nome in mezzo ad altri di tutta l’Italia. I giorni seguenti avevo un sorriso stampato in faccia ed ero soddisfatto del mio lavoro. Adesso c’era l’ultimo step, la finale. Non nego che volevo arrivare sul podio, ma ero già consapevole che, in qualsiasi modo sarebbe andata, avevo fatto un buon lavoro. Così il giorno della finale ho preso il telefono e con la massima concentrazione ho svolto tutti i quiz che prevedeva quel turno. Finito il quiz ero incerto, ma credevo in ciò che avevo fatto. Un pomeriggio mentre svolgevo i compiti, mi è arrivata una notifica dal telefono, era un messaggio della professoressa con una foto: ero arrivato terzo. Ho iniziato a esultare come non avevo mai fatto in vita mia, era un’emozione unica anche perché avevo portato il nostro Istituto sul podio. Adesso dopo qualche settimana dalla fine del concorso, posso dire di aver capito molte cose, una tra tutte che, se nella vita si vuole ottenere un obiettivo , basta credere in sé stessi e nelle proprie capacità. A volte pensiamo di avere dei limiti, di non riuscire a fare qualcosa, ma ci sbagliamo, perché l’unica cosa in grado di fermarci è l’assenza dell’autostima; il resto si può superare se solo si vuole e non bisogna scoraggiarsi di fronte a un errore perché quell’errore, se capito, può diventare la maggiore arma per il successo. Sono riuscito ad arrivare terzo in questo concorso e spero che tutti i ragazzi e coloro che leggeranno quest’articolo lo possano utilizzare come fonte d’incoraggiamento.

Auguro a tutti di vivere un’emozione come la mia e ringrazio l’Istituto Comprensivo Novara di Sicilia e la Dirigente, prof.ssa Concetta Carnabuci per aver reso possibile tutto ciò.

Giuseppe Spirito

Classe IIIB IC Novara di Sicilia – plesso Tonnarella