24liveSchool, un dolce targato Barcellona P.G.: la giaurrina

Il venti gennaio sia con temperature miti, con il cielo sereno di giorno e stellato di notte, come spesso avviene in Sicilia, sia con condizioni atmosferiche più rigide, non c’è barcellonese che rinunci alla consueta passeggiata tra le vie del centro cittadino, ovvero nella via Roma e in tutti gli incroci che la intersecano facendosi spazio tra la folla, le numerose bancarelle, gazebi variopinti per far giocare i bambini e furgoni da street food. Luminarie sfavillanti, venditori vocianti, bancarelle con prodotti di vario genere fanno bella mostra di sé, ma ciò che attira la curiosità di bambini e adulti è la figura di alcuni camici bianchi, ciascuno accanto al proprio bancone di legno con base in marmo e con accanto un enorme fornello a gas su cui è collocato un pentolone di rame che diffonde un aroma dolce e persistente di caramello.

Cosa bolle in pentola? Ingredienti semplici e genuini come zucchero e miele, rimestati con un cucchiaio di legno che l’abilità artigianale del maestro di giaurrina trasforma in una malleabile ed elastica pasta gialla da lavorare con le mani unte di olio e olio di gomito su un piano di marmo fin quando raggiunge la consistenza per essere tirata. A questo punto l’impasto viene lavorato su un chiodo detto “chiodo di San Sebastiano”, fissato su una parete di legno. Dopo aver appeso il dorato composto, si comincia a tirare i due capi ripetendo questo procedimento più volte fino a quando la massa assumerà un colore avorio e diventerà un sottile bastoncino attorcigliato e scannellato, da tagliare in pezzi da dieci centimetri circa.

La forma è appunto a bastoncini, ma talvolta anche a ciambella o a ferro di cavallo; la tradizione accomuna la giaurrina al martirio di San Sebastiano, santo patrono di Barcellona P. G., e ricorda simbolicamente le frecce con cui venne flagellato dopo essere legato ad un palo.

La ciaurrina o giaurrina possiamo considerarla l’antenata della caramella.



Le sue origini sono antichissime e sembrano risalire alla dominazione araba, infatti il suo nome deriva da “giaurrin”, che significa giallo. La sua preparazione avviene in tempo reale, sotto gli occhi dei fedeli che passeggiano in piazza Duomo e nelle vie adiacenti, viene tramandata di padre in figlio, anche se ogni artigiano ha un suo piccolo segreto che custodisce gelosamente. La lavorazione “ in estemporanea” di questa squisitezza barcellonese affascina sia i più piccoli, incuriositi dal procedimento, sia gli adulti, pervasi dai ricordi. La sua invenzione è attribuita al signor La Maestra, i cui discendenti vivono attualmente negli Stati Uniti D’America, dove continuano a produrre la giaurrina un solo giorno l’anno: il 20 gennaio. A Barcellona P.G. il signor La Maestra ha lasciato la ricetta ad alcune famiglie barcellonesi tra cui il signor Trovato e la famiglia Giunta. La devozione che legava il signor Trovato al Santo Patrono della città del Longano, ogni anno lo portava a compiere un lungo viaggio dalla Germania, dove risiedeva, per continuare la tradizione del “Chiodo”. Ora egli non c’è più, come non ci sono più altri maestri di giaurrina, come Don Ninai, ma la tradizione non si è persa, perché figli e nipoti custodiscono e trasmettono ai posteri questa antica ricetta dolciaria unica nel suo genere.

Stefano Panebianco,

classe 1^AL ITT-LSSA “Copernico”