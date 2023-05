24liveSchool, l’Olocausto è un genocidio da non dimenticare

Il 27 gennaio è la giornata della Memoria, ricorrenza istituita nel 2005 dall’ Organizzazione delle Nazione Unite, per ricordare il massacro del popolo ebraico e per non dimenticare ciò che accadde nel corso del 900. Lo sterminio degli ebrei viene definito GENOCIDIO cioè la distruzione di un popolo inerme. L’idea folle del popolo tedesco e in particolare di Adolf Hitler insieme all’Italia di Mussolini era quella di dover dividere l’umanità in razze e di realizzare un mondo ‘purificato’ da tutto ciò che non fosse ‘ariano’. Oltre agli ebrei, vennero sterminati anche persone portatrici di handicap, omosessuali e rom. Le vittime venivano prima recluse nei ghetti e poi portate nei campi di concentramento. Qui venivano divisi i soggetti in grado di lavorare, prima di essere uccisi, e i soggetti che per età o malattie venivano uccisi subito, finendo nelle camere a gas. I lavoratori venivano spogliati di tutti i loro averi persino degli abiti, picchiati e privati della loro identità. Tutto questo ebbe fine quando il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa entrarono nel campo di Auschwitz e liberarono i prigionieri rivelando così al mondo intero le atrocità che erano state commesse.

La nostra scuola, l’Istituto Comprensivo I. C. Capuana, il 23 gennaio, insieme ad altri istituti ha potuto partecipare ad una conferenza organizzata dal liceo Classico Impallomeni di Miliazzo per incontrare due vittime e testimoni delle persecuzioni razziali, il signor Giordano D’Urbino e la signora Bruna Cases, che ci hanno raccontato della loro esperienza durante la seconda guerra mondiale.

Giordano D’Urbino all’inizio della guerra aveva 7 anni e dovette frequentare una scuola privata perché ai bambini ebrei non era più concesso frequentare le scuole pubbliche. Un giorno che suo padre era fuori casa, due poliziotti, fingendo di dover arrestare lui e sua madre andarono a casa loro ad avvisarli di fuggire. Allora durante la notte partirono verso le Alpi e quando arrivarono al confine cercarono di rompere la rete di divisione per raggiungere la Svizzera che era un paese neutrale. Quando giunse il buio dormirono in una vecchia e fredda capanna in mezzo al bosco, la mattina dopo ripartirono per arrivare a valle. Mentre viaggiavano incontrarono due poliziotti svizzeri, a quel punto suo padre si terrorizzò pensando fossero tedeschi, ma non fu così, infatti li accolsero e diedero loro del cibo. Arrivati a valle lui e i suoi fratelli rimasero fuori a mangiare una minestra mentre i loro genitori discutevano per cercare di avere il permesso di soggiorno che venne loro concesso. Quando finì la guerra tornarono a Milano. Bruna Cases nel 1938 aveva 4 anni e non frequentava ancora la scuola. Nel secondo anno di guerra lei avrebbe dovuto iniziare a frequentarla ma non potendo farlo la sua famiglia decise di partire per la Svizzera. Qui vennero accettati e portati in dei capannoni aperti dove si dormiva su dei letti di paglia e si vivevano tanti disagi. Anche lei finita la guerra tornò in Italia.

I due coniugi alla fine del loro racconto hanno risposto alle domande poste da alcuni ragazzi e ci hanno ricordato quanto sia importante sensibilizzare le giovani generazioni nei confronti del tragico evento che ha portato allo sterminio di un intero popolo perché come afferma Primo Levi “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”.

Riccardo Privitera

Classe 1^ “A Martino” Rodì Milici I.C. Capuana