24liveSchool, le connessioni che uniscono il mondo

Gli scambi commerciali e le transazioni economiche tra i diversi Paesi.

Durante l’anno scolastico gli alunni dell’I.C. Novara di Sicilia, guidato dalla dirigente Cettina Carnabuci, hanno partecipato a molti progetti interessanti. In particolare la classe II B del plesso di Tonnarella ha aderito a “Crescere che impresa ! “, promosso da Junior Achievement Italia, organizzazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola che coinvolge oltre 1.000 volontari serve più di 148.000 studenti in tutta Italia.

Le professoresse Fortunella Donato e Flaviana Gullì, insieme alle volontarie Cristina Alaia e Chiara Di Giorgi, dipendenti del Gruppo Mediobanca, partner del progetto, hanno trattato l’unità di apprendimento intitolata “Un mondo di opportunità”, i cui temi fondamentali sono stati l’economia globale, la delocalizzazione e l’outsourcing, gliscambi commerciali e le transazioni economiche che avvengono in tutto il mondo. Essi rappresentano l’ennesimo modo per tenere connessi i diversi Paesi e ne sottolineano l’importanza.

Seguendo questo programma, gli alunni hanno imparato cosa significhi realmente possedere un bene, partendo da semplici esempi utilizzati per catturare la loro attenzione e stimolarne la curiosità. Un bene viene acquistato per soddisfare un bisogno personale o collettivo e ciò avviene grazie ad uno scambio, che deve necessariamente essere produttivo per ognuna delle parti coinvolte.

Ma come funziona oggi l’economia e qual è il percorso di produzione e distribuzione di un prodotto? Quando un prodotto viene realizzato ed ultimato, entra in una catena di distribuzione che gli permetterà di essere acquistato da un consumatore. In passato, il produttore vendeva al commerciante che, a sua volta, vendeva al consumatore. Oggi, invece, è molto più semplice vendere o acquistare un prodotto, perché, grazie allo sviluppo tecnologico, ci sono diverse alternative più comode e veloci. Basti pensare che con un “click” possiamo ordinare qualunque tipo di bene, da qualsiasi parte del mondo, e riceverlo comodamente a casa! Anche le cose più assurde, grazie a Internet, oggi possono essere nostre, risparmiando tempo, denaro ed avendo dei “feedback” da altri utenti che ci aiutano negli acquisti. Non è tutto oro, però, quello che luccica. Infatti, oltre ai numerosi aspetti positivi, ce ne sono anche di negativi. Primo per importanza è il rapporto umano che, di certo, non può essere coltivato dietro a uno schermo, perché abbiamo bisogno della socialità e di interagire di persona con gli altri; i costi della spedizione sono spesso onerosi ed è difficoltoso anche effettuare il reso; chi vende per corrispondenza può, a volte, ingannarci ed inviarci un prodotto diverso da quello ordinato o, addirittura, non inviarci nulla, lasciandoci con “un pugno di mosche e le tasche vuote! “. Per questo motivo, bisogna sempre documentarsi e fare acquisti da venditori affidabili, come ad esempio “Amazon” o “Ebay”. Vediamo, quindi, quali sono metodi di pagamento più comuni: carte di credito o pagamento, money transfer, mobile payments, bonifici e portafogli digitali. Tutti questi metodi sono, solitamente, garantiti da transazioni sicure. Ma Internet non ci permette solo di eseguire le azioni elencate in precedenza. Possiamo prendere degli spunti per cucinare, grazie, ad esempio, a “Giallo Zafferano”, per riciclare oggetti non più in uso, per abbellire le nostre case, idee regalo, fai da te… In sintesi, ciò che conta è utilizzare le nuove tecnologie messe a nostra disposizione, grazie al progresso, in maniera responsabile e sicura.

Zarzaca Lucrezia

I.C. Novara di Sicilia

IIB plesso di Tonnarella