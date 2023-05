24liveSchool, il confronto con i coniugi D’Urbino e Cases, vittime e testimoni delle persecuzioni razziali

In prossimità della Giornata della Memoria, la mia scuola, l’Istituto Comprensivo Capuana, il 23 gennaio ha partecipato ad un evento organizzato dal Liceo Classico G. B. Impallomeni di Milazzo, nel quale erano presenti in videoconferenza da Milano i coniugi Giordano D’Urbino e Bruna Cases, vittime e testimoni delle persecuzioni razziali. Durante il collegamento i due coniugi hanno raccontato ciò che hanno vissuto e come sono riusciti a salvarsi.

In particolare mi ha molto colpito la storia del signor D’Urbino e la frase “La vita ebrea si basa sullo studio” perché lui era stato costretto a lasciare la scuola pubblica a causa delle leggi razziali fasciste, per poi continuare gli studi in una scuola per ebrei e nel suo racconto ha sottolineato che per i bambini ebrei lo studio era molto importante e si dedicavano ad esso anche nelle tante difficoltà che avevano dovuto affrontare durante le persecuzioni razziali. Insieme alla famiglia era riuscito a scappare da Milano e a trovare rifugio in un campo in Svizzera grazie a una serie di vicende fortunate come l’aiuto dei contrabbandieri che aprirono un varco nella rete di confine senza far suonare l’allarme. L’incontro a cui abbiamo partecipato ci ha aiutato a capire meglio l’importanza della Giornata della Memoria, per ricordare la Shoah, cioè lo sterminio della razza ebrea durante la Seconda Guerra Mondiale, avvenuta nei campi di concentramento in Germania e in Polonia, da parte delle truppe naziste e fasciste. Questa ricorrenza è stata istituita il 1 novembre del 2005 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, per ricordare tutte le vittime innocenti dell’Olocausto, con l’obiettivo di non dimenticare quanto accaduto. In Italia questa ricorrenza era già stata istituita il 20 luglio del 2000 con la legge n. 211 che prevedeva che in questa giornata fossero organizzate cerimonie, eventi commemorativi e riflessioni rivolti proprio alle scuole con lo scopo di non dimenticare mai questo momento tragico del nostro passato. Molti sono i sopravvissuti che con i loro racconti contribuiscono a preservare il ricordo di quanto accaduto, come la senatrice a vita Liliana Segre, che vive raccontando ai giovani la sua tragica esperienza e ci trasmette il suo insegnamento dicendo che “Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare.”

Davide Munafò

Classe 1 ^A Martino Rodì Milici I.C. Capuana