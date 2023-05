Calcio femminile, la squadra dell’IC Capuana hanno vinto la finale regionale del torneo Figc “Ragazze in gioco”

Si è conclusa con una grande soddisfazione per la squadra femminile di calcio a 5 dell’IC Capuana di Barcellona la Finale Regionale Cadette Progetti Figc “Ragazze in Gioco”, che si è disputato presso il centro sportivo New Garden Center di Palermo.

La formazione barcellonese ha superato l’Ic Mario Nuccio di Marsala, con il punteggio finale di 5-1. La vittoria nella finale, che ha visto di fronte la rappresentanti delle province di Messina e Trapani, era stata preceduta dal successo delle ragazze dell’Ic Capuana nella semifinale contro l’Ic Belpasso. Con questa importante affermazione, le neo campionesse Regionali accedono alle Finali Nazionali, che si disputeranno in Emilia Romagna, più precisamente a Salsomaggiore Terme dal 23 al 27 maggio.

Da tutto lo staff dei docenti di educazione motoria rivolgono un sentito ringraziamento alla Dirigente Dott.ssa Carmela Pino, ai Collaboratori Vicari Prof.ssa Maria Maiorana e Prof. Salvatore Laudani per aver sostenuto e promosso la partecipazione degli alunni ad eventi sportivi.