Basket, la gara 3 tra Fortitudo Messina ed Orsa Barcellona si giocherà a porte chiuse

La gara 3 della finale playoff di Serie C Gold tra Fortitudo Messina ed Orsa Barcellona, in programma domani alle 19 al Pala Russello di Messina, si giocherà a porte chiuse.

Non ci sarebbe infatti la necessaria autorizzazione alla presenza di pubblico sugli spalti dell’impianto messinese, come sarebbe stato accertato dalle verifiche della Questura di Messina, neanche per i 200 posti previsti al PalAlberti di Barcellona. In merito alla partita di mercoledì disputata nella città del Longano, per la presenza superiore al numero di spettatori autorizzati ad inizio stagione, la società dell’Orsa Basket è stata multata come da regolamento, con una sanzione economica.

Il commissariato di Barcellona, come riferiscono fonti della società barcellonese, ha notificato inoltre una diffida alla presenza di sostenitori giallorossi sugli spalti del Pala Russello, per la mancanza di autorizzazione, confermando quindi la disputa dell’incontro a porte chiuse.

Per la cronaca, anche l’altra finale dei playoff tra Castanea e Basket School Messina si deciderà con la gara 3 in programma sul campo della formazione di coach Pippo Sidoti, che in gara 2 ha battuto a domicilio il Castenea con il punteggio di 58-62.