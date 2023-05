Barcellona, le critiche di uno dei suoi fondatori alla linea morbida assunta dal comitato per la difesa dell’ospedale Cutroni Zodda

Il dottore commercialista e revisore legale Giovanni Trovato, uno dei fondatori del Comitato civico per la difesa del “ Cutroni Zodda”, ha inviato in redazione una nota con cui critica la linea morbida assunta nell’ultimo periodo dallo stesso comitato.

“Nato sotto i migliori auspici, il Comitato per la tutela del Cutroni Zodda ha, nel tempo, perso slancio ed entusiasmo, dovuto a mio parere ad una inadeguata battaglia di protesta nei confronti dell’Asp di Messina. Da quando esiste il Comitato, nessun risultato positivo concreto si è raggiunto, ma al contrario l’ospedale passo dopo passo ha visto chiuso il Pronto soccorso e l’emergenza urgenza. Con l’adesione, al Comitato, di oltre 40 Associazioni e Movimenti, si è avuto un momento di vera protesta culminata nella grande manifestazione di piazza con il corteo del dicembre scorso, cui hanno partecipato circa 5 mila persone, seguita dal Comizio tenutosi nel mese di Aprile, organizzato dalla quasi totalità del Comitato ed associazioni. Nel frattempo ci sono state audizioni in commissione salute dell’Ars, caratterizzate (soprattutto la seconda) da gravi e vergognose scorrettezze. Infatti nonostante il Comitato all’unanimità, avesse designato la delegazione che doveva interloquire con la Commissione, un membro del Comitato non ha comunicato i nomi, impedendo di fatto che un tecnico potesse controbattere le irrealizzabili proposte avanzate in quella sede che, in effetti, non si sono realizzate”.

“È da tempo – conclude Trovato- che il Comitato non si riunisce nonostante le ripetute richieste effettuate da molti. Non si adotta una adeguata protesta nei confronti dell’Asp di Messina come la situazione richiederebbe nonostante la richiesta venga da più parti, ma è osteggiata da chi, chissà per quali motivi, non vuole inimicarsi il management aziendale”.