Barcellona, il centro polisportivo di Manno ancora chiuso: interrogazione di Forza Italia

I consiglieri comunali di Forza Italia, Tommaso Pino, Carmelo Pino, Lidia Pirri e Gianfranco Benenata, hanno presentato un’interrogazione, per conoscere le motivazione del ritardo nella riapertura dell’impianto sportivo polifunzionale di Manno.

La struttura, inaugurata a marzo 2022, dopo essere stato oggetto di un finanziamento e relativo ampliamento, è stata chiusa al pubblico a seguito di eventi meteorologici che ne hanno compromesso l’agibilità.

“A distanza di oltre un anno – scrivono i consiglieri – non solo non è stato restituito alla cittadinanza, ma è anche in tale stato di abbandono da correre il rischio di vanificare gli investimenti effettuati. Chiediamo al sindaco e all’assessore competente se si siano attivati per ovviare al problema, in che modo, e quali siano i motivi di tanto eccessivo ritardo. Li interroghiamo inoltre circa l’esistenza degli attestati in materia di sicurezza dell’impianto”.

I consiglieri di Forza Italia chiedono un confronto in aula anche sui mancati introiti per le casse comunali derivanti dal mancato utilizzo dell’impianto e dei livelli di sicurezza di tutti gli impianti sportivi comunali, necessari per consentire di ospitare praticanti e spettatori. “Il momento di grande rinascita delle realtà sportive delle città – concludono – ha riportato l’interesse degli appassionati ed è giusto fare il punto sulla condizione degli impianti comunali presenti in città. Forza Italia, in tutte le sue componenti, continua nella sua attività di vigilanza a tutela dei cittadini, conscia di rappresentare in questo momento l’unica forza politica in grado di arginare una deriva amministrativa senza precedenti nella storia della nostra Barcellona Pozzo di Gotto”.