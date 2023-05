Basket, l’Orsa Barcellona deve voltare pagina e concentrarsi sulla gara 3 di sabato sera a Messina

L’Orsa Barcellona non ha tempo di pensare troppo all’occasione sprecata di chiudere la serie nella gara 2, conclusa con la vittoria della Fortitudo Messina (74-78) in un PalAlberti, che ha sostenuto i ragazzi giallorossi fino all’ultimo minuto.

La formazione messinese ha saputo gestire meglio la pressione della gara da ultima spiaggia, mettendo in campo una maggiore grinta e un pizzico di malizia nell’interpretare un metro arbitrale a di poco discutibile in alcuni momenti della gara, che ha concesso un gioco di contatto al limite del regolamento e ha sorvolato su troppe proteste plateali, senza alcuna sanzione.

La sconfitta è comunque maturata per un imprevisto calo di tensione nel finale e per la classica “paura di vincere” dei ragazzi di coach Pippo Biondo, che non hanno avuto la freddezza di gestire il vantaggio di 4 punti ad un minuto dall’ultima sirena, lasciando spazio alla rimonta degli ospiti, abili a cogliere il momento per colpire e portare la serie sulla parità.

A Messina, sabato 6 maggio alle 19, sarà un’altra battaglia, tra due squadre che sotto il profilo tecnico di equivalgono, con i messinesi che potrebbero far valere l’entusiasmo per una vittoria che ad un certo punto sembrava insperata. Di contro gli orsacchiotti barcellonesi devono trasformare la delusione e la rabbia per la sconfitta in quella grinta e determinazione che è mancata in alcuni tratti della gara del PalAlberti. Caroe e compagni devono scendere in campo pensando di non aver nulla da perdere e giocando la pallacanestro che li ha portati a vincere gara 1 e ad arrivare ad un minuto dalla vittoria anche in gara 2. Non dimentichiamo poi che la perdente di sabato avrà comunque un’altra carta da giocare per ottenere il pass per la serie B interregionale, attraverso lo spareggio con la perdente dell’altra finale tra Castenea e Basket School Messina, in programma stasera. Nulla è quindi perduto e la possibilità di un lieto fine in questa stagione restano comunque molto concrete.