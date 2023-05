Barcellona, il Liceo Valli celebra domani sera l’evento nazionale “la notte dei Licei Classici”

Il Liceo Classico “Luigi Valli” di Barcellona P.G. aderisce anche quest’anno all’evento nazionale “la notte dei Licei Classici”, che si svolgerà in tutta Italia domani 5 maggio dalle 18:00 alle 24:00.

La manifestazione, giunge alla IX edizione, coinvolge al momento 355 licei classici di tutta Italia e anche stranieri, compreso l’istituto barcellonese, che con il coordinamento della docente referente Anna Russo, proporrà un ricco programma, in cui saranno coinvolti gli studenti del Liceo Classico.

Saranno loro i protagonisti della serata, che inizierà alle 18, con l’accoglienza della cittadinanza, per poi proseguire con un serie di performance ispirate il patrimonio classico di cui sono depositari, che sarà declinato in forme coerenti alle attese e ai bisogni dell’utenza dei nostri giorni, utilizzando i vari linguaggi che caratterizzano la comunicazione contemporanea.

“Tutti gli interventi – si legge in un comunicato – saranno incentrati sull’unicità e sulla bellezza del nostro indirizzo di studio che non ha eguali al mondo. Non solo festa, non solo momento di orientamento, ma un’occasione di condivisione del piacere della cultura, una sera in cui il liceo appartiene non solo agli studenti e ai docenti, ma a tutta la cittadinanza”.

Ad arricchire l’evento, che si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo Classico, in Via degli Studi 74, è prevista alle 22 anche la presentazione del libro “Delitti e Maestrale”, con la partecipazione dello scrittore, il barcellonese Nino Genovese, con la moderazione affidata alla professoressa Mariella Sclafani.