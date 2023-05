24liveSchool, l’Ic Novara di Sicilia ai campionati internazionali di giochi matematici 2023

L’I.C.Novara di Sicilia ha partecipato ai “Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2023” (organizzati dal Centro Pristem dell’Università L. Bocconi di Milano).

Questo sono state le mie emozioni nel partecipare questa iniziativa

“Ho subito deciso di voler partecipare. Ero molto determinato, perché volevo fare una nuova esperienza, perciò mi sono esercitato molto, svolgendo gli allenamenti pubblicati dall’ Università e anche leggendo i testi degli anni precedenti. La gara è articolata in tre fasi: i quarti di finale, le semifinali e le finali nazionali. In seguito, per i più bravi, le finali internazionali. Era il 4 marzo, ed ero molto impaziente di partecipare ai quarti di finale e, in circa un’ora, sono riuscito a rispondere a tutti i quesiti. Pochi giorni dopo sono uscite le classifiche definitive e mi accorsi che il mio nome era tra quelli evidenziati: ero riuscito a superare la prima fase.

Ho partecipato alle semifinali presso l’ITT “ Copernico “ di Barcellona Pozzo di Gotto, il 18 marzo2023, ma quando mi venne assegnata la prova da svolgere, mi trovai più in difficoltà della volta precedente : i quesiti erano più complessi, ma ho sfruttato tutte le mie capacità per rispondere bene. Finite le prove, lasciai la classe con il dubbio di non aver risposto esattamente a qualche esercizio. Nei giorni successivi, controllavo se fossero state pubblicate le classifiche, fino a che una sera trovai il mio nome tra i finalisti: ero felicissimo perché il mio desiderio si era avverato. In seguito, a scuola ricevetti i complimenti da parte di insegnati e compagni. Oggi sono molto ansioso di fare questa esperienza e spero di piazzarmi tra i primi cento. Aspetto con gioia la finale nazionale il 13 maggio e sono entusiasta di visitare l’Università Bocconi: ringrazio la Dirigente, Prof.ssa Concetta Carnabuci e i docenti per avermi dato questa opportunità ed avermi sostenuto”.

De Agostino Gabriele

I B – Scuola Secondaria di I grado

I.C. Novara di Sicilia-Plesso di Tonnarella