24liveSchool, il sogno di don Irlandese per la nuova chiesa di Don Bosco

Una nuova struttura è sorta da qualche anno nella nostra città di Barcellona. Io come molti miei coetanei l’abbiamo vista nascere e crescere. Si tratta di una Chiesa intitolata a Don Bosco posta tra l’Oratorio Salesiano ed il Comune. È una costruzione moderna, luminosa, grande e al tempo stesso accogliente, già completa, rifinita e arredata ma non ancora aperta, anche se già da qualche anno si parla di imminente apertura (come leggo l’apertura era stata fissata per il 19/marzo del 2022).

La curiosità mi ha portato a chiedere un pò il perché era sempre chiusa, ed ho capito che causa della non apertura è una strana “diatriba” tra colui che ha realizzato questa struttura e la burocrazia salesiana.

Da quanto ho capito, chiedendo e leggendo vari articoli di giornali trovati sul quotidiano la Gazzetta del Sud, si tratta del sogno di un uomo, Don Agostino Irlandese, particolarmente legato a Don Bosco, che come tutti noi sappiamo è il fondatore della Congregazione dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, “padre e maestro della gioventù”, come lo dichiarò Papa Giovanni Paolo II nel 1988. Leggo anche che: “Don Irlandese ha tenuto fede ad una parte delle volontà testamentarie del commendatore Salvatore Cattafi, che nel donare beni immobili, proprietà terriere e denaro all’Istituto religioso di diritto pontificio, ha voluto comprendere pure il vincolo di soddisfare la missione pastorale connessa all’educazione e allo sviluppo delle nuove generazioni. Sono passati cento anni dal lascito del vastissimo asse ereditario, e oggi il desiderio può divenire realtà, grazie allo sforzo economico di don Agostino Irlandese, ex cappellano e padre spirituale della Guardia di finanza di Sicilia, che su una parte del terreno dove si estendeva la tenuta del benefattore ha tirato su una chiesa, sobbarcandosi progetti e spese ben oltre superiori a 2 milioni di euro, oltre alle speranze di una buona fetta di cittadinanza, che seppur in minima parte l’ha coadiuvato durante il lungo e faticoso iter in cui non sono mancati nemmeno i contrasti, soprattutto con l’Oratorio salesiano di Barcellona”.

Direi che tante cose potrebbero dirsi in merito ai motivi della non apertura ma non sono sicuramente io a poterlo fare, chiaramente non ho le competenze adatte, però credo sia un vero peccato per tutta la comunità barcellonese e soprattutto per noi ragazzi che potremmo usufruire di una struttura nuova invece di stare sempre in luoghi non idonei ad accoglierci e soprattutto pericolosi in caso di eventi naturali come più volte accaduto in vari luoghi.

Credo che non ci sia molto da dire in merito, ma la situazione parla da sé. Ripeterei soltanto quanto affermato da Don Irlandese: «Bisognerebbe rilanciare lo spirito promosso da San Giovanni Bosco, che elargiva speranza e gioia ai giovani discutendo e restando tra loro, accogliendo tutti e senza chiudersi all’interno di concetti troppo spesso lontani dalle nuove generazioni».

Antonio Maio – classe 2D

I.C. “Bastiano Genovese”