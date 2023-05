I consiglieri comunali di Barcellona e Milazzo si riuniranno in seduta congiunta sul tema della chiusura del ponte sul torrente Mela

Il presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino ha avviato la procedura dei convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla vicenda della chiusura del ponte sul torrente Mela, che si terrà entro 5 giorni dalla formalizzazione della richiesta da parte di 12 consiglieri della maggioranza consiliare.

La seduta si dovrebbe tenere il prossimo lunedì 8 maggio nella sala consiliare di Palazzo Longano, ma oggi è stata convocata una seduta dei capigruppo per definire i dettagli. Il presidente del consiglio comunale di Barcellona ha già comunicato al proposta al suo omologo di Milazzo, Alessandro Oliva, dando seguito a quanto annunciato domenica dai due sindaci Pinuccio Calabrò e Pippo Midili.

Potranno partecipare alla seduta, come da richiesta dei consiglieri che hanno deposito l’istanza, anche i deputati regionali della deputazione messinese, per fornire ulteriori chiarimento sulla questione che sembra sulla via della risoluzione.

La bretella alternativa al ponte sul Torrente Mela si farà nell’arco di un paio di settimane, dopo che il Genio Civile avrà ottenuto tutti i pareri necessari sul progetto e che sarà affidato l’incarico alla stessa ditta che sta effettuando i lavori di messa in sicurezza del ponte. La Regione ha già stanziato le somme necessarie per la realizzazione dell’opera, che dovrebbe alleggerire la pressione sulla via Statale 113 nel tratto tra Barcellona, Merì e Milazzo, attualmente unica via di collegamento anche in caso di situazioni di emergenza.