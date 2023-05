Comunali 2023, a Tripi presentata solo la lista del sindaco uscente Michele Lemmo

Tripi, così come Mazzarrà Sant’Andrea, avrà solo un candidato alla carica di primo cittadino, l’uscente Michele Lemmo, che dopo un mandato ricco di soddisfazioni, correrà da solo per ottenere la riconferma attraverso la ricerca del quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto.

Sarà infatti una campagna elettorale senza un confronto diretto sui progetti di sviluppo del centro collinare. L’obiettivo del sindaco uscente, dopo la campagna all’ultimo voto del 2018, con tre candidati alla carica di primo cittadino, sarà quello di coinvolgere la comunità di Tripi, andando alle urne, anche per evitare il riscorso al commissariamento. Con la presentazione delle liste per il consiglio comunale, sono stati definiti anche due assessori designati, l’uscente Carmela Merlino ed il barcellonese Nello Cassata, che avrà la delega alla cultura.