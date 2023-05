Comunali 2023, a Santa Lucia del Mela presentata la lista del sindaco uscente Matteo Sciotto

Il deputato regionale di “Sud chiama Nord” Matteo Sciotto ha presentato la lista per la sua ricandidatura a sindaco di Santa Lucia del Mela. Al suo fianco ha confermato gli assessori designati Benedetto Merulla ed Angelo Letizia, con una squadra di candidati al consiglio raccolti nella lista “Cambiamenti Duemila33”.

Non ci sarà anche a Santa Lucia del Mela un confronto in campagna elettorale, perchè è stata presentata solo una lista civetta denominata “Insieme”, composta da amici e sostenitori dello stesso Sciotto, che vede come candidato Pasquale Rizzo.

Ecco la Lista dei candidati alla carica di consigliere comunale nella lista “Cambiamenti Duemila33”.

Calderone Pier Paolo Tindaro Cannuni Pietro Coppolino Miriam D’Amico Angela Giunta Antonio Maio Nicolina Grazia Mendolia Martina Mirabile Maria Catena Salvadore Paola Siracusa Marco

Questi sono gli assessori designati