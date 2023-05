Comunali 2023, a San Filippo del Mela presentata la lista del sindaco uscente Gianni Pino

E’ stata depositata al Comune l’elenco dei candidati al consiglio comunale e degli assessori designati della lista Progettiamo San Filippo del Mela, a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Gianni Pino.

Di seguito pubblichiamo la lista dei candidati e degli assessori designati:

CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE Andaloro Gioacchino Artale Maria Teresa detta Teresa Colosi Valentino D’amico Antonella Carmela detta Antonella De Gaetano Anna Lisa detta Annalisa De Matteo Carmela Patrizia Antonella detta Carmen Iarrera Francesco Pizzurro Angela Romano Giuseppina detta Giusi Saporita Gabriele Sarao’ Domenico Scibilia Federica

ASSESSORI DESIGNATI Fiorello Carmelo Vento Ferdinando De Matteo Carmela Patrizia Antonella Iarrera Francesco

“Abbiamo creato questa nuova aggregazione – afferma il sindaco uscente Gianni Pino – con una proposta che punta a proseguire l’azione amministrativa posta in essere negli ultimi 5 anni antecedenti. Accanto a me ci sono esponenti della politica locale che nella passata elezione si era proposto in alternativa alla mia candidatura. Obiettivo condiviso è di migliorare sempre di più la qualità della vita dei cittadini di San Filippo del Mela. In questi anni tanto è stato fatto sotto il profilo degli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi ed, in caso di conferma da parte degli elettori, contiamo di portare avanti altri progetti nel prossimi 5 anni”.