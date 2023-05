Teatro Mandanici: il 20 maggio lo spettacolo di beneficenza per “Il Pane Quotidiano”, con la partecipazione degli “Anni senza Fiato”

Un tributo ai Pooh per solidarietà. Uno spettacolo con la direzione artistica di Giuseppe Pollicina, a cura degli “Anni senza fiato” e con la partecipazione di Samuel Peron e Veera Kinnunen

“Per il secondo anno consecutivo Il Pane Quotidiano organizza il consueto evento di beneficenza la Teatro Mandanici. – ha annunciato il Presidente de Il Pane Quotidiano, l’avv. Antonio Raimondo – L’obiettivo del 2023 è quello di destinare il ricavato all’ambito della distribuzione degli alimenti del Banco Alimentare, tramite l’acquisto di materiali importanti per continuare a implementare questo progetto. Speriamo di riscuotere il successo dell’anno scorso, che ci ha permesso di acquistare il pulmino per la distribuzione dei beni alimentari, arginando anche lo spreco alimentare del territorio e riuscendo a recuperare tutto il materiale in scadenza, prontamente distribuito. Ogni giorno riusciamo ad acquisire gli alimenti e distribuirli. Non posso che ringraziare la band per essersi messa a disposizione per questo evento, insieme agli ospiti Samuel Peron e Veera Kinnunen e invitare tutti i barcellonesi a trascorrere una piacevole serata, all’insegna della solidarietà“.

Lo spettacolo si terrà il prossimo 20 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Mandanici e ad esibirsi sarà la tribute band siracusana “Anni senza fiato”.

“Siamo 5 amici che abbiamo deciso di portare avanti il progetto che tributa i Pooh e i 50 anni che hanno regalato al loro pubblico da artisti eccezionali. Noi siamo cresciuti con le loro canzoni, tanto da mettere su una band che possa divertirsi e divertire suonando e facendo ascoltare le loro canzoni. – ha affermato Antonello Mallaci, la voce della tribute band siracusana Anni senza fiato – Il nostro gruppo sposa sempre volentieri le iniziative di beneficenza, anche questa volta siamo ben lieti di poter supportare Il Pane Quotidiano che ci sta permettendo di esibirci in questo fantastico teatro”. Oltre alla voce di Antonello Mallaci, la band è composta da musicisti, tutti provenienti dalla provincia di Siracusa: al basso Marco Genovese, alla batteria Massimiliano Pantano, alle tastiere Nunzio Garro, alla chitarra Antonello Giliberto.

“Se i barcellonesi amano la musica dei Pooh e hanno voglia di fare del bene, non possono mancare!” – questo è l’invito della tribute band che si unisce a quello del direttore artistico Giuseppe Pollicina, il quale ha aggiunto: “La raccolta fondi è l’obiettivo principale, ma un Teatro aperto e una band con tributo ai Pooh dovrebbe già essere una buona scusa per andarci. Come sottolineo sempre, i barcellonesi dovrebbero tenere a mente questa grande fortuna della quale possono godere e dovrebbero fiondarsi in teatro tutte le volte! – ha affermato Pollicina – Lo scorso anno Il Pane Quotidiano è riuscito nell’acquisto di un furgone, quest’anno servirebbe una cella frigorifera per riuscire a mantenere il cibo da trasportare. Poi, Anni senza fiato che è una Official Tribute Band dei Pooh che ha negli anni conquistato un suo pubblico, un proprio seguito indipendente e dovuto alla loro bravura, a prescindere dai Pooh. Sulle note più famose die Pooh, arricchiranno lo spettacolo le coreografie di Samuel Peron e Veera Kinnunen. Questo è un appuntamento con il divertimento e con l’occasione di poter fare del bene. Serve altro per invitare ad esserci?“.

All’informale presentazione dello spettacolo, hanno partecipato anche l’avv. Giovanna Mazzù in qualità di delegata eventi per Il Pane Quotidiano e la vicepresidente dell’associazione Anna Ciccolo.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 20 Euro e possono essere acquistati contattando i numeri: 3469508732 – 3203849377.