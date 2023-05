L’assessore Coppolino sposta la sua protesta da ponte sul Mela alla sede del Genio Civile di Messina

L’assessore alle attività produttive Salvatore Coppolino dell’amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto prosegue la sua battaglia per la realizzazione di una bretella di collegamento sulla litoranea tra Barcellona e Milazzo, interrotta da sabato per la chiusura del ponte sul torrente Mela.

“Dopo aver protestato in questi giorni nel Ponte Mela, che è stato chiuso nei giorni scorsi e collega Milazzo a Barcellona Pozzo di Gotto, oggi ho spostato la mia protesta – afferma all’Ansa l’assessore – organizzando un sit-in davanti al Genio Civile di Messina, che avrebbe già dovuto adoperarsi e realizzare da settimane una bretella per garantire migliori collegamenti tra le due città, attenuando i disagi che stanno paralizzando la viabilità”.

“Sono stato ricevuto – aggiunge Coppolino – dal Capo del Genio Civile l’ing. Alleruzzo, che mi ha assicurato che i suoi uffici si stanno occupando del problema, ma resterò qui davanti perché auspico che in tempi celeri si trovi una soluzione al problema che sta mettendo in ginocchio due città penalizzandole dal punto vista degli spostamenti, dal punto di vista commerciale e anche della garanzia alla Salute. Se pensiamo che l’unico pronto soccorso funzionante è a Milazzo, questa situazione diventa ancora più penalizzante per i residenti di Barcellona e visto l’unica arteria possibile se i barcellonesi si dovessero sentire molto male potrebbero non arrivare in tempo al nosocomio”.

Nelle stesse ore, il progetto per la nuova bretella, redatto da Genio Civile, sarebbe stato definito e entro la giornata di oggi dovrebbe essere inviata alla Regione, per ottenere gli ultimi pareri, quelli dell’autorità di bacino. La strada alternativa, secondo le ultimi indiscrezioni, sarà tracciata a valle del ponte chiuso, ma sui tempi di realizzazione non ci sarebbero ancora le certezze richiesta a tutti i livelli dalle istituzioni locali.