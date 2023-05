24liveSchool, l’arte del Kung-Fu: intervista al m° Antonino Branca di Furnari

Main sponsor di 24live School

Avevo solo cinque anni quando mi sono affacciata al mondo delle arti marziali e per la prima volta ho conosciuto il maestro Antonino Branca, della Kim Long Sicilia di Furnari appartenente al gruppo Viet Anh Mon: egli è diventato per me e per gli altri allievi un punto di riferimento. Grazie a lui mi sono appassionata sempre di più a questa attività, ho scoperto uno sport affascinante praticato in un ambiente sano. Per far comprendere meglio il mondo delle arti marziali ho pensato di parlarne direttamente con il mio maestro che gentilmente ha accettato di rispondere alle mie domande.

Quando e per quale scopo nascono le arti marziali vietnamite?

Le arti marziali vietnamite (Viet Vo Dao) risalgono al 2876 a.C. ed il fondatore fu l’imperatore Hung Vuong, nacquero per il bisogno di combattere in difesa della propria libertà e autonomia.

Lei pratica lo stile sino-vietnamita e precisamente lo stile Viet Anh Mon, cosa significa? Da chi è stato fondato?

Il Viet Anh Mon nasce da uno studio di stili cinesi e vietnamiti, letteralmente significa “la luminosa porta dell’arte marziale Vietnamita”. Questo per rappresentare come il maestro, con i suoi insegnamenti, apre la porta e l’allievo, con la sua dedizione e i suoi allenamenti, la deve varcare. Il suo fondatore è il Maestro Tran Ngoc Dinh.

Cosa può dirci del Maestro Trac Ngoc Dinh?

Il Maestro Dinh inizia a studiare questa nobile arte a soli quattro anni, diventando esperto di arti marziali vietnamite e cinesi. Nella sua scuola ha messo insieme più stili, alla ricerca di armonia ed equilibrio, partendo dal Binh Dinh, ossia uno stile vietnamita, e continuando con il Thai Cuc Duong Lang “mantide religiosa del nord”, il Thieu Lam Chau Gia “Shao-lin” che fa parte degli stili del sud, il Vinh Xuan “Wing Chun” ossia uno stile che secondo una leggenda si ispira alla lotta tra una gru e un serpente, ed infine il Bach Mi “sopracciglia bianche” il cui nome deriva da una caratteristica del suo fondatore.

A quale età e perché ha iniziato a praticare il kung-fu?

Da ragazzino ero molto attratto dalle arti marziali, probabilmente anche influenzato dai film in voga al momento, tuttavia a Furnari non c’era nessuna palestra: così a diciassette anni ho praticato karate a Barcellona, dove ho trascorso un anno e mezzo fino a raggiungere il grado di cintura gialla. Poi ho avuto l’opportunità di allenarmi nel mio paese con il maestro Famà, dove per la prima volta ho iniziato ad approcciarmi alle arti marziali vietnamite. Dopo circa due anni di pratica, durante uno stage e una gara a Milano ho conosciuto il Maestro Trac Ngoc Dinh e la sua scuola ,così, ho iniziato a studiare i suoi stili, affascinato dal ricco bagaglio tecnico. Dal 1981 a tutt’oggi sono allievo del Maestro Dinh.

Quanto tempo dedicava agli allenamenti?

Tutti i giorni per due o tre ore.

Quindi il maestro che ha accompagnato la sua crescita nelle arti marziali è il Maestro Dinh. Cosa rappresenta per lei?

Mi ha sempre affascinato. È un maestro di stampo orientale, per cui i suoi metodi di insegnamento sono un po’ diversi da quelli occidentali. Non è il tipo di maestro che ti insegna la lezione e ti dà le risposte “pronte” ma piuttosto è un maestro che lancia dei messaggi e dei consigli così che sia l’allievo stesso a trovare le risposte attraverso il ragionamento e l’allenamento. La cosa che mi è rimasta impressa è stata quando dopo aver ottenuto il grado di cintura nera pensavo di aver raggiunto un ottimo bagaglio tecnico quando invece mi disse “L’ARTE MARZIALE SI COMINCIA A CONOSCERE DALLA CINTURA NERA IN POI”. Subito non ho compreso il senso ma poi ho capito con gli allenamenti che ero solo all’inizio del mio percorso. Posso dire che per me è stato come un secondo padre che mi ha guidato non solo nell’arte marziale ma anche nella vita.

So che in passato ha fatto un viaggio in Vietnam. Cosa ricorda di questa esperienza?

È stata un’esperienza bellissima, ricordo la povertà e la semplicità di questo popolo, le privazioni dovute all’embargo, non esisteva il latte, lo zucchero era prezioso, bastavano pochi dollari per mangiare e dormire nei migliori locali. Mi è rimasto impresso che ci si allenava per strada in piccoli spazi aperti o in piccole stanze di appartamenti, tutto ciò che avevo imparato tecnicamente corrispondeva a ciò che praticavano loro in Vietnam, cosa non data per scontata perché oggi c’è la tendenza a snaturare le tecniche per dare più spettacolo. Durante i miei ventidue giorni di permanenza in Vietnam ho conosciuto il maestro Ta Nam che a sua volta era il maestro del M° Trac Ngoc Dinh, per il quale ogni anno si svolge un Memorial a Milano.

Cosa rappresenta il kung-fu nella sua vita?

È diventato uno stile di vita di cui ho interiorizzato anche l’arte e la filosofia. Ha cambiato il mio carattere e il modo di approcciarmi alla vita, mi ha insegnato a non arrendermi alle difficoltà e che per qualsiasi cosa è necessario impegno, dedizione e costanza.

Quali sono i valori che cerca di insegnare ai suoi allievi?

I valori che cerco di insegnare a tutti i miei allievi sono: il rispetto per sé stessi, per i genitori, per le persone più grandi, avere cura delle persone più fragili, comportarsi in modo corretto, e che le arti marziali non vanno usate come un’arma bensì come difesa. Questa disciplina ricca di valori ci insegna che la forza di volontà, la costanza e la determinazione sono le chiavi per raggiungere gli obbiettivi in qualsiasi ambito della vita (dallo studio, allo sport, al lavoro).

Cosa si sente di consigliare ad un ragazzo che vuole intraprendere questo tipo di disciplina?

Di non avere paura del duro lavoro. Purtroppo oggi la maggior parte dei ragazzi è convinta di ottenere i risultati in poco tempo e senza fatica. Le arti marziali sono una disciplina che richiede tanta passione e sacrificio. Se vorrete approcciarvi a questa disciplina dovete tenere a mente che solo con l’allenamento arriveranno i risultati. Una volta il mio maestro mi disse “quando si inizia un percorso di allenamento possono essere anche mille gli allievi, dopo sei mesi saranno dimezzati, con il passare del tempo ne rimarrà meno di cento” : è la determinazione di ciascuno di loro a fare la selezione.

Ringrazio il maestro Antonino Branca per avermi dedicato questo tempo e per averci permesso di conoscere l’affasciante mondo del kung-fu.

SOFIA SOTTILE

I.C. Novara di Sicilia – III B Plesso di Tonnarella